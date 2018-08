Flyselskapene bør straffes økonomisk

Mannskapsmangel har ført til at SAS har innstilt 700 avganger fra april til juni, og vi hører daglig om kansellerte fly og turister som sitter fast.

Et ekstremt tilfelle var over tusen Rhodos-turister som ikke fikk returnert til Norge fordi det var trøbbel på innsjekkingssystemet på den lokale flyplassen. Opplevelsen ble ikke hyggeligere av at det er høysesong med fulle hoteller.

Det er et mylder av årsaker til at flyreiser ikke blir gjennomført, men til syvende og sist er det så enkelt som at flyselskapet har solgt en vare de ikke leverer. Og det bør svi økonomisk.

For ett år siden var det Norwegian som var i ilden, og hundrevis av passasjerer opplevde at ferien de hadde planlagt, gikk i vasken eller måtte legges om i siste øyeblikk. Også Widerøe hadde bølger av juli-kanselleringer.

Problemet er ikke bare innstillingene, men behandlingen av passasjerene og erstatningen de tilbys. Et grelt eksempel er de nær 300 Norwegian-passasjerene som for et par dager siden måtte vente ni timer på å fly hjem fra Los Angeles.

«Kompensasjonen» var en voucher på 13 dollar, eller rundt 100 kroner, på restauranter og barer som da var stengt. Andre tilbys overnatting på et flyplasshotell til dagen etter, som om det er en god løsning.

Norwegians forsvar er blekt: - Vi følger alltid EUs regelverk for passasjerrettigheter, noe vi også gjør i dette tilfellet. Hvis vi hadde visst at flyet ville bli så forsinket som det viste seg å bli, ville vi selvfølgelig sørget for at passasjerene fikk mat og drikke selv om serveringsstedene på flyplassen var stengt, sa kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian til Nettavisen.

Problemet er ikke bare at rettighetene er dårlige, de er også lite kjent. Og flyselskapene anstrenger seg ikke akkurat for å dytte erstatninger på folk.

Å ha rett til å få billetten refundert, er ingen rettighet, men en selvfølge. Du har også rett til å bli omrutet - om nødvendig med andre flyselskaper - dersom det er ledige plasser.

Du har normalt ikke rett på fem øre i erstatning hvis du blir informert om innstillingen minst syv dager før planlagt avgangstid.

Det gunstigste punktet (som mange ikke kjenner) er retten til økonomisk kompensasjon. Den varierer fra 2.500 til 6.000 kroner, avhengig av hvor lang forsinkelsen er, og hvor lang flyturen er.

Her er dine rettigheter ved innstillinger

Her er dine rettigheter ved forsinkelser

Haken er at du må klage for å få erstatning, og det bør skje skriftlig til flyselskapet.

Her er en nyttig liste over selskaper: Klage til flyselskapet

Jeg kan ikke dokumentere at flyselskapene bevisst underkommuniserer hva du har krav på, men det mener folk i bransjen. - Beløpet ville vært langt høyere hvis alle som har blitt rammet av problemer på sine flyreiser hadde vært klar over sine rettigheter. Nordmenn har flere hundre millioner kroner til gode hos flyselskapene, sa Erik Holland Haukebø som lever av å hjelpe i slike saker, til Aftenposten.

Flyselskapene lever av at passasjerene kommer trygt og tidsnok frem. Hvis det oppstår tvil om det, trues selve eksistensen.

Derfor er både de og passasjerene tjent med at erstatning utbetales til alle, så raskt som mulig, og uten unødvendig byråkrati.

Følgende system bør være enkelt å implementere:

Flyselskapene pålegges å informere kundene om deres rettigheter.

Direktekunder bør få pengene tilbakeført kredittkortet automatisk.

Dersom flyselskapene ikke innfører systemet frivillig, så kan det innarbeides i Lov om luftfart, eventuelt i EØS-reglene.

Når så få av kundene kjenner sine rettigheter, så er det ikke så farlig om flyreisene kanselleres eller utsettes. Flyselskapene slipper alt for billig unna.

Hva mener du? Er det greit at flyavganger kanselleres eller utsettes, eller bør flypassasjerene ha bedre økonomiske rettigheter?