Forelde som tar barna ut fra skolen, må straffes

Hvert år de siste årene har Nettavisen spurt Utdanningsetaten i Oslo om tall på hvor mange barn som holdes borte fra skolestart, men det har vært svært vanskelig å få ut tallene.

Enten har ikke etaten oversikt, eller så har det vært en motvilje mot å få kortene på bordet. Og taperne i denne strutsepolitikken er barna - ofte fremmedkulturelle - som holdes borte i ukevis ved skolestart.

Nå har Aftenposten fått tall fra Utdanningsdirektoratet, og de er dystre: I snitt er 200 barn borte fra skolestart, og trenden er økende. Ved Linderud skole i Oslo var 37 av 540 elever borte uten gyldig fravær.

BORTE: Mange barn holdes borte fra skolestart av foreldrene, viser tall Aftenposten har fått fra Utdanningsdirektoratet.

- Jeg blir jo mistenksom, sier skolens rektor, Anne Merete Laache, til Aftenposten.

Linderud skole ligger i Groruddalen på Oslos østkant. Skolen har 90 prosent elever med fremmedkulturell bakgrunn, og rektors erfaring er at barna som er borte typisk oppholder seg i foreldrenes opphavsland, oftest Pakistan, Somalia, Tyrkia eller Irak.

Det er positivt at Linderud-rektoren er åpen om problemet og at hun tar det alvorlig. Det har vært en mangelvare - både på skolene og fra Utdanningsetaten.

Da Nettavisen i 2017 spurte hvor mange foreldre som var blitt anmeldt for dette, fikk vi følgende svar: - Ingen foresatte ble anmeldt forrige skoleår, og det er heller ikke noen anmeldt så langt dette skoleåret, svarte Utdanningsetaten.

På mange skoler opplever man det samme: Det er første skoledag og elevene er pyntet, har fått ny skolesekk og er spente. Så blir navn lest opp og elevene går til sin klasse. Med noen unntak, og de har ofte ikke typisk norske navn. Foreldrene har altså valgt å holde dem borte fra en av de viktigste dagene i livet - og en dag mange husker livet ut.

Senere i skoleløpet skjer det samme. Skolen starter, men mange elever er ikke der. Og Utdanningsetaten i Oslo har altså ikke hatt noen oversikt over dette når Nettavisen har spurt om tall.

Nå viser altså statistikk fra det statlige Utdanningsdirektoratet at 1.409 barn har unnlatt å møte til skolestart i Oslo de siste syv årene. Effekten er at barna kommer bakpå fra første dag, og det er nettopp slike ting som medvirker til at mange får mangelfull grunnskoleopplæring og store frafall i videregående skole.

Erfaringene fra videregående skole viser at makt hjelper for å holde elevene på skolen. Etter at de nye fraværsreglene ble innført, sank fraværet - og det holder seg fortsatt lavt, viser fersk statistikk. Men også her er Oslo en «versting», med vesentlig høyere fravær enn resten av landet.

Tall fra Elevundersøkelsen tyder på at det ulovlige fraværet ikke skyldes at Oslo-elevene har det dårlig på skolen. Tvert imot har Oslo-skolen gode resultateter, og scorer også bra på elevundersøkelser av trivsel og læringsmiljø. Det er ganske imponerende i en skolehverdag med mange flere elever med fremmedkulturell bakgrunn enn ellers i landet.

Men integreringen svikter på et punkt, og det gjelder respekt for loven som pålegger foreldre å sende barna på skolen og sørge for at de ikke har ulovlig fravær.

Når Utdanningsetaten har latt dette skure i mange år, så får det konsekvenser. Nå er tallene på bordet, og da er det på tide å bruke hardere midler. Bare åtte ganger på fire år har Utdanningsetaten anmeldt foreldre for slike saker. Når over 1.400 elever har vært borte ved skolestart, er det et bevis på at dette har fått skure og gå.

Hva mener du? Er det en bagatell at elevene ikke møter til skolestart, eller er det alvorlig?