Foreldrene må betale for flere barnehage-ansatte

Fra 1. august blir det en ny norm for antall ansatte i barnehagene. Kravet er minst en voksen per seks større barn.

Ifølge kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er ikke den nye bemanningsnormen så krevende for kommunene. Kun 35 kommuner hadde mer enn 6,3 barn per voksen.

Den sentrale konflikten er om barnehagene skal ha full bemanning i hele åpningstiden, eller om det kun skal gjelde i perioden hvor alle barna er til stede. Skulle man innført kravet til hele åpningstiden, vil det gi en ekstraregning på 14 milliarder kroner - og kreve 24.000 nye årsverk i barnehagene.

Barnepsykolog Magne Raundalen har fått massiv støtte på Facebook med flere tusen delinger og likes etter at han tok bladet fra munnen og satte lav bemanning i barnehagene opp mot milliardprosjekter til veier, tunneler og biblioteker: - Og jeg tenker: Fy faen så fattige vi blir!

Det er godt mulig at Magne Raundalen og de 27.000 i foreldreaksjonen har rett i at det er for få ansatte i barnehagene rundt om i landet. I så fall gjenstår spørsmålet: Hvem skal ta regningen?

I dag er det et spleiselag mellom staten, kommunene og foreldrene.

MILLIARDER FRA STATEN: Kommunene får rundt 45 prosent av sine frie inntekter fra staten. Det er rundt 160 milliarder kroner.

Staten gir kommunene rundt 160 milliarder kroner i året i rammetilskudd, som kommunene kan bruke som de vil. Det er altså opp til kommunene hvor mye de vil bruke på barnehager, men det er ett krav: Alle godkjente barnehager skal behandles likt økonomisk.

Foreldrene har en maksimal betaling på 32.010 kroner i året, og det er rabattordninger for flere barn og for familier med lav inntekt.

Aksjonsgruppen for «Barnehageopprør2018» bruker hashtagen #UFORSVARLIG for å dele erfaringer fra barnehagene, og de har et klart syn: - På vegne av barna forventer vi derfor at krav til normen for antall barn per ansatt som er foreslått i høringsnotatet skal gjelde til enhver tid under hele barnehagens åpningstid- også under pauser, møter, uttak av ubunden tid, ved avspasering, sykdom og ferie ol., heter det i et opprop i Dagsavisen.

Problemet er at kravet koster 14 milliarder kroner i året. Dersom foreldrene skulle tatt regningen alene, måtte man mer enn doblet prisen på barnehageplassen.

Eller sagt på en annen måte: Settes prisen opp med 10 prosent, så vil det innbringe rundt 1,0 milliarder kroner - og det ville manglet 13 milliarder for å få regnestykket til å gå opp. Og der er barnepsykologi Magne Raundalen tydelig - han vil flytte penger fra vei, tunneler og nye offentlige bygg - og satse på barna.

Det er fullt forståelig at mange foreldre vil ha et bedre tilbud til barna, men da må de også være forberedt på å ta mer av regningen - enten som foreldrebetaling, eller over skatteseddelen.

Hva mener du? Er du enig i at bemanningen er for lav i barnehagene, og er du i så fall villig til å betale mer for barnehageplass?