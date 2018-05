Freder ansatte i fem år etter fusjon

Tenk deg to store bedrifter som slår seg sammen. Hvor sannsynlig tror du det er at ingen ledere eller overtallige ansatte blir oppsagt for å spare penger og kutte dobbelt-funksjoner?

Men det som er helt unormalt i private bedrifter blir nå gjennomført i stor stil når den nye regionen Vestland skal opprettes. Der får rundt 5.800 ansatte et femårig stillingsvern - uansett om jobben trengs eller ei.

Hvor mye penger man kunne spart, er vanskelig å anslå. Men da eksempelvis BP og Aker gikk sammen, uttalte den nye sjefen at de forventet å realisere «betydelige kostnadskutt».

Hvis Vestland maktet å kutte 10 prosent av kostnadene, ville det betydd 800 millioner kroner i året - penger som kunne gitt flere lærere i videregående skole, bedre veier og mer penger til næringsutvikling og kultur.

I stedet er man enige om å legge bort sparekniven:

«Ingen som er tilsette i dei to fylkeskommunane på samanslåingstidspunktet skal kunne seiast opp som følgje av samanslåinga», heter det i intensjonsplanen.

Ved sammenslåingen får den nye regionen Vestland to fylkesrådmenn, to samferdselsdirektører, to økonomidirektører - og en rekke sjefer på andre nivåer. Dersom man ønsket å spare penger, ville det vært fullt mulig å si opp overtallige ansatte - men det vil ikke skje.

«Vernet mot oppseiing av medarbeidarar som eventuelt blir overtallige som følgje av sammenslåingen, skal vare i 5 - fem - år fra sammenslåingsdato, heter det i planen for sammenslåingen.

Det er snakk om enorme beløp. Fra topp til bunn får Vestland to lag av sjefer - en fra hvert fylke. Totalt bruker de to fylkene nær åtte milliarder kroner i året. Pengene kommer fra staten og skattebetalerne, og en krone i overbyråkrati betyr mindre penger til for eksempel samferdsel og videregående skole.

Men ikke nok med at ingen blir sagt opp på fem år - vernet gjelder også mot flytting og dårligere lønnsvilkår:

- Hvis funksjoner flyttes, skal de ansatte få overgangsordninger på fem år.

- Ingen ansatte skal få dårligere lønns- og arbeidsvilkår som følge av sammenslåingen.

- Det er vikrig å ha de ansatte med i den prosessen, og vi valgte å være litt rause, sier fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane til NRK.

Hennes kollega - Anne Gine Hestetun (Ap) i Horaland - understreker at intensjonen ikke er å spare penger: - Frykter folk for jobben, klarer de ikke å bruke like mye tid på å levere de tjeneste vi skal, sier hun.

Det er interessant at fylkeskommunene tar seg så god råd. I år regner Sogn og Fjordane med å hente inn drøyt 600 millioner kroner i skatt fra innbyggerne og bedriftene i fylket. Hordaland budsjetterer med 3,3 milliarder kroner i skatt.

Begge fylkene har milliardgjeld og høye rentekostnader, og man sliter med å få nok penger til å gi innbyggerne gode nok videregående skoler, veier og ferjer - og Horaland fylkeskommune sier rett ut at man må gjøre krevende prioriteringer i årene som kommer.

Men de har altså foretatt en prioritering som er viktigere enn alt annet: Ingen av de nesten 6.000 ansatte skal gå ned i lønn eller miste jobben selv om man nå får dobbelt opp med ansatte fra topp til bunn.

Hva mener du? Er det rettferdig at ansatte i private bedrifter ofte blir nedbemannet ved fusjoner, mens fylkeskommunalt ansatte får vern i fem år?