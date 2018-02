Frykt for at børsfallet brer seg til Norge i dag

Fredag kveld endte Dow Jones-indeksen i New York ned 2,5 prosent - og fallet har fortsatt gjennom helgen.

Kursfallet de siste ukene har også kostet norske investorer og aksjesparere dyrt. Bare siden 22. januar har aksjeverdiene ved Oslo børs falt med 96 milliarder kroner.

FALL: Tokyo-børsen ligger an til sitt største fall siden november 2016.

Nikkei-indeksen i Tokyo falt 2,6 prosent natt til mandag, og det er en bred nedgang i hele Asia.

- Alle har blitt bekymret, sier sjefstrateg Hisao Matsuura i Nomura Japan til MarketWatch.

Tokyo-børsen ligger an til sitt største fall siden november 2016, da Donald Trump ble valgt til president i USA.

Det er all grunn til å frykte at børsfallet fortsetter i Europa i dag, og Oslo børs slipper neppe unna. Forrige uke ble den verste på Wall Street på to år, og aksjeeierne tapte rundt fire prosent av sine verdier.

Aksjeinvestorenes frykt for høyere renter er trolig en hovedforklaring. Når rentene øker, blir det mer attraktivt å flytte penger fra aksjemarkedet til rentebærende papirer.

Den utløsende faktoren på fredag var nye jobbtall fra USA, og effekten av høyere lønninger. - Høy lønnsvekst er den største risikoen for oppgangen i aksjemarkedet, fordi det betyr at Fed (den amerikanske sentralbanken) blir mer aggressiv i å heve rentene, sier markedsstrateg Kristina Hooper i Invesco, til MarketWatch.

Som det ledende finanssenteret i verden har kursfall i New York som regel en smitteeffekt på andre børser. Oslo børs slapp litt billig unna på fredag, men siden 22. januar har hovedindeksen falt fra 840 til 810 poeng.

NEDGANG: De siste fjorten dagene har aksjekursene i Oslo falt - etter et år med sterk oppgang.Siste år har kursene steget 15,4 prosent i gjennomsnitt.

Selv om det er ubehagelig å se fondsandeler og aksjer falle i verdi, så er det foreløpig ingen grunn til panikk. Det lange bildet viser at aksjer har vært en gullkantet investering de 20 siste årene. Satset du 100.000 kroner i januar 1997, ville du hatt over en million kroner i dag.

Det største unntaket var under finanskrisen i 2009, da aksjekursene ble mer enn halvert på et drøyt halvår. Den gang gikk det fire år før tapet var gjenvunnet.

De siste ukene har norske aksjer i gjennomsnitt falt 3,6 prosent, men det er penger det også: Siden 22. januar har markedsverdien av alle aksjene på Oslo børs sunket med 96 milliarder kroner til 2.538 milliarder.

Du kan følge utviklingen her: Hovedindeksen ved Oslo børs

Det har ikke manglet på advarsler de siste månedene for at kursoppgangen har vært svært sterk de ssite årene, og at det kan komme en korreksjon.

Den største lærdommen for amatører er at det er nesten umulig å treffe topp og bunn i kursutviklingen, og at det historisk har vært smartere å eie aksjer enn andre investeringer.

Foreløpig er det grunn til bekymring, men ikke panikk.

Hva mener du? Ser vi n å starten på et globalt aksjefall, eller er det bare småkrusninger på en rolig overflate?