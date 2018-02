Full strid om Hadia Tajik internt i Arbeiderpartiet

Sentrale politikere på venstresiden skjerper kritikken mot Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik for hennes oppførsel i varslingssakene mot tidligere nestleder Trond Giske.

Særlig ytringen om at hun var «rystet som jurist» over varslene, til tross for at ingen av dem er anmeldt til politiet eller vurdert som straffbare.

ERFAREN POLITIKER: Eilert Jan Lohne har en lang karriere som lokalpolitiker, og var vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet fra 1997 til 2001

- Hvis juristen Tajik blir «rystet» over forhold som ikke engang bryter loven. får vi håpe at hun aldri noen gang kommer til å praktisere som advokat i en rettssal, skriver Ap-medlem og tidligere vararepresentant til Stortinget, Eilert Jan Lohne fra Bergen, i et innlegg i Dagbladet.

Den erfarne politikeren, som blant annet var kommunalråd i Bergen, mener at Hadia Tajik satte seg selv foran partiet, drev med sivil ulydighet og brøt med fellesskapets handlingsnormer i saken som omhandlet det han karakteriserer som hennes «viktigste konkurrent til lederstillingen».

Eilert Jan Lohne er den siste som målbærer en gryende misnøye. Klarest - og mektigst - er Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre.

MeKTIG FAGFORENINGSLEDER: Fellesforbundets leder Jørn Eggum representerer 140.000 medlemmer i industrien og privat sektor. Han er en av de mektigste lederne i LO.



I et lengre intervju sier han rett ut at han kun freder Jonas Gahr Støre i Ap-ledelsen, og at han vil ha endringer i resten av ledelsen, med en ny nestleder og folk som representerer privat sektor, «gutta på gulvet» og Nord-Norge.

Med 140.000 medlemmer er Fellesforbundet LOs nest største forbud, og det klart mektigste i industrien og resten av privat sektor. Når Jørn Eggum er så klar, vekker det oppsikt. Han er åpent kritisk til Hadia Tajiks Facebook-melding og valget om å trosse partiledelsen, og lese opp flere av varslene på sentralstyremøtet.

ANTYDER ULOVLIGHETER: Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik skrev på Facebook at hun var rystet som jurist.

- Jeg reagerte, som mange andre, i og med at varslerne hadde ønsket å være anonyme, og at vi hadde valgt en fremgangsmåte. Så hun burde ikke gjort det, sier Eggum.

I den gryende konflikten har Hadia Tajik også støttespillere, som oppfatter at intervjuet med Jørn Eggum «er en skjult agenda for å bli kvitt Hadia».

- Vi som har levd i det politiske landskapet kjenner igjen slike utspill, det er utspill fra en fløy i partiet som gjerne vil bli kvitt noen, skriver Ap-medlem Øyvind Neeraas.

Foreløpig er det vanskelig å bedømme hvor sterke de ulike fløyene er i synet på dagens partiledelse. Det virker som Jonas Gahr Støres stilling i partiet er styrket, og at partisekretær Kjersti Stenseng ikke lenger er skyteskive.

Nå er søkelyset delvis på Hadia Tajiks person, men like mye på at partiet nå bare har en nestleder - og ingen med tette bånd til fagbevegelsen eller fra Norge nord for Lillehammer.

Hadia Tajik har solid støtte i Oslo, i kvinnebevegelsen og offentlig sektor - men også motstandere blant Trond Giskes tradisjonelle støttespillere i fagbevegelsen og i de nordlige fylkene. Skal Hadia Tajik ha håp om å bli en fremtidig partileder eller statsministerkandidat, må hun skaffe seg tillit utover dagens støttespillere.

En ting er sikkert: Misnøyen med partiledelsen fortsetter så lenge Arbeiderpartiet sliter politisk og har lav oppslutning på gallupene.

Hva mener du? Kan Hadia Tajik bli Arbeiderpartiets neste leder, eller ser du andre kandidater?