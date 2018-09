Har Hareide en plan B?

Om en drøy måned skal Kristelig Folkeparti ta stilling til veivalget fremover. Partilederen anbefaler et alternativ som ikke kan lykkes.

På borgerlig side finnes et alternativ, og det er å gå inn i regjeringen til Erna Solberg og sammen med Høyre, som er partiet som ligger nærmest Kristelig Folkeparti.

På venstresiden er det ikke et reelt alternativ, selv om KrF-partilederen ønsker seg inn i en regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Det er minst to store problemer med Hareides plan A:

Senterpartiet og Arbeiderpartiet må vrake sin regjeringspartner SV.

Og SV må godta å være et støtteparti for en Ap/sentrums-regjering.

For å helle salt i såret, vil en slik regjering også trenge støtte fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Det er bare å ønske lykke til!

Plan A er så håpløs, at det er nærliggende å tro at KrF-lederen har en plan B. Allerede på fredag stod hans to nestledere frem som uenige til Ap/Sp-frieriet. De mener - naturlig nok - at det er mer nærliggende å forhandle med den sittende regjeringen først.

Spørsmålet er hva som skjer når Arbeiderpartiet og Senterpartiet i klartekst sier at de ikke kan gå inn i en mindretallsregjering med Kristelig Folkeparti, og vrake SV som partner.

I klartekst: Hvis man ikke får noe ut av frieriet mot venstre, og det eneste reelle alternativet er en borgerlig flertallsregjering - hva da?

For Knut Arild Hareide er ikke det eneste problemet at hans plan A er urealistisk. Like dramatisk er motstanden som nå er vekt i partiet, og det gryende opprøret mot ham som partileder.

Får han med seg partiet til venstre, smuldrer partiet opp fordi velgerne forlater partiet. Og velger partiet å gå til høyre, må Knut Arild Hareide kjempe hardt for å gjenopprette tilliten som en samlende partileder.

Det store spørsmålet er altså hva som er Knut Arild Hareides plan B.

Hva mener du? Er det realistisk at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil danne en mindretallsregjering og vrake SV, eller er Hareides plan umulig?