Hareide har rett i at veivalget forplikter

Med 98 mot 90 avgitte stemmer landet Kristelig Folkeparti på borgerlig side i politikken. Nå er det duket for en flertallsregjering med KrF og de tre andre borgerlige partiene.

Dermed er det klart at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støres mulighet til å bli statsminister for en sentrum/venstre-regjering er borte.

- Valget vi har gjort forplikter. Og det forplikter også foran valget i 2021, sa partileder Knut Arild Hareide da avstemmingen var over og han tapte avstemmingen.

- Kristelig Folkeparti er mitt valg uansett, sa Knut Arild Hareide i sin tale etter landsmøtet. Han var skuffet over utfallet, men anbefalte medlemmene om å finne forsoning.

- Til dere som vant valget vil jeg si, vis raushet. Og for oss tapte, er det viktig at vi respekterer valget, sa Knut Arild Hareide.

Han vil bli sittende som partileder til de borgerlige partiene eventuelt er enige om en regjeringserklæring. Så vil han gå av.

Internt i Kristelig Folkeparti vil partiledelsen nå gjøre alt den kan for å bygge broer mellom fløyene og dempe konfliktene og sårene som er skapt av den månedslange interne striden.

- Jeg mener at du er Norges modigste politiker, sa Kjell Ingolf Ropstad til partileder Knut Arild Hareide, og fikk trampeklapp fra landsmøtet.

I første omgang betyr utfallet at Kristelig Folkeparti nå vil gå inn i forhandlinger om å danne en flertallsregjering med de andre borgerlige partiene.

Men trolig vil arbeidet i første omgang handle om å gjøre ferdig statsbudsjettet for 2019. Det betyr trolig at de konkrete forhandlingene om den nye regjeringen vil pågå i desember.

Toget har gått for Ap-leder Jonas Gahr Støre. Jonas Gahr Støre

er satt på sidelinjen etter fredagens Krf-avgjørelse. KrF har valgt

Erna Solberg for mange år, mener Gunnar Stavrum.

Hvis mønsteret fra Venstres inntreden i fjor høst blir gjentatt, kan en eventuell utvidelse av regjeringen skje ved årsskiftet. Romjulen er normalt en god periode for en ny statsråd å sette seg inn i aktuelle saker i ro og mak.

Samtidig blir det en personkabal hvor noen skal ut av regjeringen. Normalt vil KrF få tre statsråder, og det er ingen bombe om det blir statsrådspostene for utviklingshjelp og bistand, samt familie og oppvekst.

Når Knut Arild Hareide klart sier at landsmøtevedtaket forplikter også for valget i 2021, så er hans analyse at den borgerlige flertallsregjeringen bør gå inn i neste stortingsvalg på en felles plattform.

- Vi har et godt forhandlingsutgangspunkt, fordi KrF kan bidra til å gjøre om regjeringen fra en mindretallsregjering til en flertallsregjering, mener Knut Arild Hareide.

Dermed kan utfallet av det ekstraordinære landsmøtet i Kristelig Folkeparti bli historisk på flere måter. I mange år fremover vil det gamle politiske sentrum være delt mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk.

Den siste måneden har forandret mye i norsk politikk, og ikke bare på høyresiden. På venstresiden er situasjonen endret etter at Arbeiderpartiet åpent ønsket å gå til høyre og inn i regjering med sentrum. Der sliter Arbeiderpartiet fortsatt med lekkasje til venstre.

At Rødt og SV er kritiske til Kristelig Folkepartis veivalg, er ikke overraskende. Med borgerlig flertall kan de rødgrønne fort komme i en situasjon uten særlig innflytelse på Stortinget, for nå har de borgerlige alt å tjene på å gjøre opp på kammerset og stå sammen utad.

Knut Arild Hareide har rett i at dagens historiske vedtak forplikter, og at Kristelig Folkeparti slik situasjonen nå ser ut, vil gå inn i neste stortingsvalg sammen med de andre borgerlige partiene.

I så fall går det borgerlige flertallet samlet inn mot valgkampen og stortingsvalget i 2021. Men det forutsetter at Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet evner å finne frem til et godt samarbeid i regjering, og at de blir enige med Høyre og Venstre om en regjeringserklæring.

Men 2021 er langt frem og mye kan skje på den tid.

Etter den lange fredagen er det klareste utfallet av Kristelig Folkepartis veivalg at statsminister Erna Solberg ikke bare blir sittende - hun har også godt håp om å bli statsminister for en borgerlig flertallsregjering.

