«Herman Stengel er en horesønn»

For de av oss som liker å gå på Vålerenga-kamper er det ikke sjeldent at Klanen er den største underholdningen.

Den store kjernen av supportere holder ut i tykt og tynt, og det er ofte oppfinnsomme og skarpe når de klekker ut sanger og tilrop som skal sette ut motstanderne. Slik er fotball, og det aksepterer både motspillere og dommere.

Men det går en grense, og den overskred en liten kjerne av supportere på lørdag. Etter å ha spilt 93 kamper for Vålerenga fortjener ikke 22-årige Herman Stengel å bli kalt «horesønn» i sitt første møte med gamleklubben.

- Jeg var forberedt på at de skulle komme med en del, men jeg regnet med at det skulle være om meg selv og ikke om mamma, sa Stengel til Aftenposten etter kampen, og viser til at det var Vålerenga som vraket ham - og ikke omvendt.

Også Vålerenga-trener Ronny Deila tar avstand fra bruken av ordet «horesønn»: - Jeg kan ikke stå inne for den ordbruken, det kan jeg ikke. Vi må ha litt respekt, sier Deila til Aftenposten.

Vålerengas trener har en fortid fra Strømsgodset, mens Godset-trener Tor Olav Skullerud tidligere tjente Vålerenga. På Strømsgodsets lag var tre tidligere Vålerenga-spillere: Marcus Pedersen, Herman Stengel og Mustafa «Mos» Abdellaoue.

STENGELS KLUBBER: Herman Stengel kommer fra Hokksund, og har spilt for Stabæk, Vålerenge og nå Strømsgodset.

Slik er den moderne fotballen, og det gjelder Vålerenga også. Keeper Adam Larsen Kwarasey har spilt ni sesonger for Strømsgodset, men kom i sin tid fra Vålerenga. Og det er vel bare de to unge spillerne Christian Borchgrevink og Ivan Näsberg som har en «ren» Vålerenga-fortid.

Som supporter er det klart at man elsker spillerne som alltid har vært i klubben, og misliker at gode spillere tar pengene og går til en rikere klubb. Og det er ikke noe galt i at tribunen forsøker å være den 12. mann og forsøker å psyke ut motspillerne.

På spansk og engelsk brukes hijo de puta og son of a bitch som vanlige skjellsord, men ordene lar seg ikke enkelt oversette til norske horesønn. Siden ordet ikke er innarbeidet på norsk, blir tolkningen mer bokstavelig. Dermed blir det også en skivebom.

Herman Stengel måtte tåle tilrop som «Herman Stengel ha-ha-ha». Det er innenfor grensen for akseptert sjikane fra en fotballtribune.

Det hører med til historien at «horesønn»-ropene ikke kom fra hele Klanen, men fra en liten kjerne. Og at det fikk hard kritikk på supporternes forum etter kampen, heldigvis.

Men det gleder mer å se Juventus-supporterne som reiste seg og jublet over prestasjonen da Real Madrids Christiano Ronaldo scoret på sitt fantastiske brassespark i Champions League. Å anerkjenne en slik prestasjon fra en motstander krever storhet og fotballforståelse.

Å kalle en 22-åring for «en horesønn» er bare lavt.

Hva mener du? Må en fotballspiller finne seg i slikt, eller gikk supporterne over grensen denne gangen?