Hvor billig vil Lysbakken selge seg?

Det er under en måned til Kristelig Folkepartis ekstraordinære landsmøte skal ta stilling til partileder Knut Arild Hareides råd om å gå til venstre.

Utfallet kan felle regjeringen til Erna Solberg, selv om velgerne ga et borgerlig flertall på Stortinget, der også Kristelig Folkeparti inngikk.

Etter den tid har KrF skrytt av store politiske gjennomslag, statsminister Erna Solberg er populær, økonomien går så det suser og vi har lav arbeidsledighet.

I denne situasjonen skal altså Kristelig Folkeparti bidra til en regjeringskrise og sende landet ut i politisk usikkerhet. For ikke å fremstå som løgnere må Kristelig Folkeparti konstruere en mistillit og bidra til et flertall mot Solberg.

Når KrF-landsmøtet skal ta stilling, må de gjøre det uten å vite hvilken «krise» som skal konstrueres. Og landsmøtet må velge å gå til venstre uten å kjenne den politiske prisen partiet må betale for å komme i regjering.

En ting er at det er høyst tvilsomt om Hareide får landsmøtet med seg, mot viljen til de to nestlederne, partiets parlamentariske nestleder og hovedtyngden av velgerne.

Men hvis det mot formodning skulle skje, så blir neste utfordring å finne på en mistillitssak som virker troverdig. Det letteste blir å få flertall for å felle regjeringen. Der vil SV og Audun Lysbakken garantert bidra, og det er interessent å lytte til SV-lederens uttalelser om dagen.

SV ønsker å få ut regjeringen Erna Solberg, men Audun Lysbakken sier fint lite om hva han vil ha som politiske gjenytelser for å støtte en Ap/KrF/Sp-regjering som SV ikke er med i. Klokt nok.

Det som virker sikkert, er at KrF i så fall spiller høyt med noen av partiets fanesaker, der KrF har fått den borgerlige regjeringen med på forlik det egentlig er mindretall for i Stortinget. Eksempler er forbud mot eggdonasjon og K'en i KRLE-faget.

På borgerlig side er alternativet klart. Kristelig Folkeparti kan gå inn i regjeringen, og vil få politiske gjennomslag i de forhandlingene. Sett med KrF-øyne er det sannsynlig at partiet får noen politiske seire og ansvar for flere tunge departement. Men prisen er å regjere med Fremskrittspartiet.

På venstresiden er det helt uklart. Det er uvisst hvordan man vil løse floken mellom SV og KrF, men det fremstår som lite sannsynlig at KrF vil velge å gå inn i en regjering der SV deltar. Da blir det enten en mindretallsregjering med Jonas Gahr Støre som statsminister, eller - i beste fall - en sentrum/venstre-regjering med en støtteavtale med SV.

At den støtteavtalen må gi mye til SV, virker sannsynlig. Audun Lysbakken vil neppe plassere partiet utenfor regjeringsmakt i lang tid fremover uten å få noe igjen.

Nestlederen i KrFs stortingsgruppe ser denne faren, og mener at Knut Arild Hareide åpner for makt til et parti som står milevidt unna hans eget, ifølge VG.

– Det er ikke riktig at et samarbeid med venstresiden trekker politikken mot sentrum. Om de som vil dra partiet til venstre vinner fram, vil vi om kort tid vil vi være avhengig av SVs syn på politikken, og må gi dem store gjennomslag, sier Grøvan til VG.

Grøvan har helt rett. SV og Audun Lysbakken er ikke kjent for å gi ved dørene, og vil ha gode kort på hånden når en potensiell sentrum/venstre-regjering kommer til forhandlingsbordet. I tillegg er det en stor fare for Arbeiderpartiet å gå til høyre, når den ene veggen til partiet er borte og velgerne strømmer til SV og Rødt.

Så Knut Arild Hareides plan avhenger av å selge sjelen til SV og Audun Lysbakken. Spørsmålet er til hvilken pris.

Hva mener du? Er det sannsynlig at SV vil støtte en ny regjering uten å stille knallharde politiske krav, eller tror du SV vil være så glad for å få ut den borgerlige regjeringen at Lysbakken selger seg billig?