Ingen er tjent med abortstrid uten nyanser

Om kort tid starter Kristelig Folkeparti forhandlingene om å gå inn i den borgerlige regjeringen, og abort er et tema som KrF vil ha på dagsorden. Målet kan alle være enige i - nemlig at det skal bli færre aborter i Norge.

I dagens abortlov er det inn til 12. svangerskapsuke opp til den gravide kvinnen å gjennomføre svangerskapet, eller få hjelp til å avbryte svangerskapet gjennom abort.

Fra 12. til 18. uke blir spørsmålet avgjort av en abortnemnd, og kravet blant annet at «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Se den omdiskuterte sorteringsparagrafen: Abortlovens paragraf 2c

Fersk statistikk fra Folkehelseinstituttet sier at bare 2 av 362 svangerskapsavbrudd før 18. uke ble avslått etter behandling i en abortnemnd. Etter 18. uke skal svangerskapsavbrudd ikke skje «med mindre det er særlig tungveiende grunner for det».

Er det overhengende fare for kvinnens liv eller helse kan svangerskapet avbrytes uansett.

Regelverket om abort avveier mange hensyn, og kvinnens selvbestemmelse er bare ett av dem. Lovverket setter etiske grenser for hvor langt inn i svangerskapet abort kan gjennomføres, og avveier også faren for alvorlig sykdom hos fosteret, mot hvor lenge svangerskapet har pågått.

Etter 12. uke har ikke kvinner rett til selvbestemt abort i Norge - i slike tilfeller skal det altså avgjøres av en nemnd.

Statsminister Erna Solberg har åpnet for å diskutere to områder, nemlig såkalt tvillingreduksjon og ordlyden i «sorteringsparagrafen». Hun er derimot ikke åpen for å diskutere det grunnleggende prinsippet om at det er den gravide kvinnen som må avgjøre om svangerskapet skal fullføres.

En etisk bevissthet og diskusjon om abort er bra. Å abortere et friskt tvillingsfoster, men bære frem det andre fosteret, er en vanskelig avveining som reiser helt nye etiske problemstillinger. Vi vet eksempelvis lite om hvilke senvirkninger en slik beslutning kan gi, også for barnet som senere får vite at det hadde en tvilling som ble abortert.

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti ønsker å fjerne adgangen til såkalt tvillingabort, mens de andre partiene mener at er bedre at kvinnen gjennomfører svangerskapet for ett av fostrene, enn å abortere begge.

Dessverre er tvillingabort bare ett eksempel på etiske dilemmaer som vil bli større og større. Slik teknologien utvikler seg vil muligheten bli stadig større for å abortere bort et foster som ikke har de egenskapene den vordende mor ønsker.

For å sette saken på spissen: Er «feil» kjønn grunn god nok til at samfunnet skal tilby abort på det offentliges regning? Hva med andre egenskaper?

Ny teknologi vil gjøre dilemmaene større og større desto lenger utviklingen går. Derfor kan ikke abortloven være skrevet i stein, men justeres i takt med den teknologiske utviklingen.

Det samme gjelder for øvre grensen ved 18 uker, der skillet opp til et levedyktig foster blir stadig mindre etterhvert som prematur-medisin blir stadig bedre.

Spørsmålet er om det er etisk forsvarlig å gjennomføre abort på et levedyktig foster som ville klart seg utenfor mors liv?

Med andre ord: Selv om grunnprinsippet er at kvinnen bestemmer og at abort er selvbestemt, så er det klare grenser for kvinnens selvbestemmelse også i dag. Abortnemndene eksisterer fortsatt.

Abortloven er et krevende tema, med etiske gråsoner og moralske dilemmaer. Det er en diskusjon som fortjener nyanser, og som ikke bør føres fra skyttergraver.

Hva mener du? Tror du abortloven blir endret, eller står flertallet på Stortinget fast på dagens lovtekst?