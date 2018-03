Ingen påskefred i Vårt Land

Det blir ingen påskefred i Mentor Medier - konsernet som mottar over 80 millioner kroner i årlig pressestøtte for Vårt Land, Dagsavisen og Rogalands Avis.

Intern krangel i konsernet endte med at Vårt Land-publisher Åshild Mathisen skrev under en frivillig sluttavtale og gikk på dagen med 12 måneders etterlønn.

Nå fortsetter konflikten. Rett over påske møtes aksjonærene til en ekstraordinær generalforsamling for å diskutere om de har tillit til konsernsjef Per Magne Tveiten.

Siden har det ikke manglet på folk som har kastet seg inn i konflikten.

Den mest uryddige er fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Akershus, som har sagt opp både Dagsavisen og Vårt Land i protest mot redaktørens avgang.

Som statlig embedsmann burde Valgerd Svarstad Haugland vite bedre enn å kaste seg inn i en offentlig konflikt om hvem som skal være redaktører i et område der hun selv er en offentlig maktperson.

Hva den tidligere KrF-politikeren (og daværende kollega av Åshild Mathisen) mener privat, er sin sak. Men som fylkesmann kan ikke Valgerd Svarstad Haugland blande seg inn i en redaktørstrid.

Fra starten ble det tegnet et bilde av at konflikten handlet om trakassering og redaksjonell linje. Men det inntrykket har nå avtatt. Tvert imot ser striden ut til å dreie seg om en maktkamp og en interessekamp mellom Vårt Land og konsernet.

Kort og godt har Vårt Land-sjefen ønsket å kjøre sitt eget løp, mens konsernledelsen og de andre avisene har insistert på stordriftsfordeler og felles tekniske løsninger.

PRESSESTØTTEBARONER: Mentor Medier får pressestøtte for Vårt Land, Dagsavisen og Rogalands Avis. Staten bidrar med over 1.700 kroner per abonnent.

Ser vi på lesertallene, så har åpenbart Vårt Land problemer. Fra 2015 til 2017 falt de daglige lesertallene for papiravisen fra 85.000 til 60.000 - eller rundt 30 prosent. I 2017 falt papiropplaget med 1.361 eksemplarer til 21.503, ifølge de offisielle tallene fra Mediebedriftene. Det betyr etter alt å dømme at statsstøtten fortsetter å synke.

Du kan lese mer her: Opplagstall og lesertall

Hele Mentor Medier har en svak posisjon digitalt, og den aller verste er Vårt Land. Det tyder på at den årlige sjekken fra staten i pressestøtte har gjort at konsernet har sovet i timen og ikke omstilt seg til fremtiden. Selv med over 1.700 kroner i årlig støtte per abonnent, så makter man altså ikke å holde posisjonen.

Fra utsiden skal man være forsiktig med å ta stilling til en maktkamp internt i et annet konsern. Men hvis Vårt Land ikke ønsker å være med på fellesløsninger, så kommer også diskusjonen opp om det er riktig å samle over 80 millioner kroner i årlig statsstøtte i et selskap.

Det blir ingen påskefred i Vårt Land, og det blir spennende å se hvor mye støtte opprørerne klarer å samle før generalforsamlingen. Dersom de vedtar mistillit til konsernsjefen, så innebærer det samtidig mistillit til store deler av konsernledelsen.

Rundt 300 har sagt opp Vårt Land de siste dagene. Dersom man ikke får dem tilbake, betyr det rundt 1,5 millioner kroner i årlige inntekter fra abonnement og pressestøtte. Det har fått den avgåtte redaktøren til å slå kontra på Twitter:

Mange reagerer på det som har skjedd, men vær så snill - ikke si opp Vårt Land! Flotte folk jobber hardere enn ellers. De trenger støtte, for avisa er under press. Ytre dere, still spørsmål og mobiliser for prosjektet - men ikke la de negative kreftene forplante seg. — Åshild Mathisen (@ashildma) March 24, 2018

Men det er slett ikke sikkert at påskemorgen slukker sorgen.

Hva mener du? Er det greit at fylkesmannen blander seg inn i en redaktørstrid og sier opp avisene, eller bør hun holde seg unna?