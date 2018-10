Kan øke oljepengebruken med 25 milliarder

De første nøkkeltallene for Statsbudsjettet viser at regjeringen legger opp til en oljepengebruk som er omtrent som forventet.

Samtidig viser tallene at Stortinget kan plusse på budsjettet med 25 milliarder kroner uten å bryte handlingsregelen. Foreløpig tyder det på at finansminister Siv Jensen har holdt igjen noe, men uten å ha brukt sparekniven så voldsomt.

Neste år trenger staten et påfyll av 231,2 milliarder kroner for å få budsjettet til å gå opp. Det er 2,7 prosent av kapitalen i Oljefondet - altså vesentlig under den såkalte handlingsregelen på 3,0 prosent.

- Statsbudsjettet for 2019 har en nøytral virkning på norsk økonomi. Bruken av oljepenger holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien, heter det fra Finansdepartementet.

SOM VENTET: Oljepengebruken ligger 20-25 millioner kroner mindre enn det handlingsregelen åpner for.

De økonomiske hovedtallene er en tjuvstart på budsjettdagen, for å sikre at alle får samtidig tilgang til de viktigste makroøkonomiske tallene.

Regjeringen regner med at arbeidsledigheten vil fortsette å synke, selv om veksten i sysselsetting blir lavere enn i år. Dette henger sammen med at Finansdepartementet beregner veksten i Fastlands-Norge til sterke 2,7 prosent.

Og dette skjer altså uten at man pøser inn relativt mer oljepenger. Nå er 231,2 milliarder kroner historisk rekord i oljepengebruk. Men samtidig har økonomien ellers vokst, slik at den såkalte budsjettimpulsen - «økonomisk doping» - er nøytral.

Mange økonomer ønsker at politikerne skal bruke enda mindre oljepenger i gode tider som nå, og veksten er altså på 4,5 milliarder kroner fra i fjor. Og det er altså før Stortinget har begynt behandlingen.

Makroøkonom Jan Mouland i Nordea påpeker at «regjeringen kommer unna med å kalle budsjetet stramt selv om oljepengebruken øker». Det har han rett i, og det viser at statsbudsjettet også må være innenfor det som er politisk mulig.

Hans kolleger i DnB, Kyrre Aamdal og Jeanette Strøm Fjære, mener at budsjettet er nøytralt og at det ikke vil føre til høyere renter enn Norges Bank har lagt opp til.

De neste ukene får Stortinget besøk av en rekke interesseorganisasjoner som alle vil snakke fint om et godt formål. Og i bakgrunnen kappes venstresiden og høyresiden om å tekkes Kristelig Folkeparti og Knut Arild Hareide.

For finansminister Siv Jensen betyr det at hun kunne brukt 25,7 milliarder kroner mer uten å bryte handlingsregelen. Særlig fornuftig ville det ikke vært når vi uansett får bra vekst uten å sprøyte inn veldig mye mer oljepenger.

Hva mener du? Viser de første tallene at dette er et nøkternt budsjett, eller synes du uansett at 231 milliarder kroner er en høy oljepengebruk?