Klokt av KrF å gå inn i regjeringen

Med klart flertall vedtok Kristelig Folkepartis ungdomsorganisasjon (KrFU) å råde partiet til å gå inn i den borgerlige regjeringen.

Neste helg skal KrFs sentralstyre behandle samme sak. Selv om det er stor motstand internt, så er det verste å fortsette i ingenmannsland, på vippen, uten innflytelse.

Innvendingen er at partiet i valgkampen lovet ikke å regjere med Fremskrittspartiet. Men siden den gang har mye skjedd, og det viktigste er at Venstre har gått inn i regjeringen.

Man skal heller ikke glemme at det aller viktigste løftet til KrFs velgere er å kjempe for gjennomslag for partiets viktigste saker. Ingen er tjent med et parti som ikke har innflytelse, selv om de politiske etterkommerne etter Kjell Magne Bondevik fortsatt har bitre følelser overfor Fremskrittspartiet.

Kristelig Folkeparti er i ferd med å falle fra hverandre i limingen i en meget krevende politisk spagat. Det er intern motstand mot å gå inn i regjeringen, og noen vil faktisk bytte side politisk.

Samtidig er grunnfjellet av velgerne trygt forankret på borgerlig side. I en slik situasjon er det en dødslinje for KrF å gå inn i en rødgrønn regjering. Samtidig er det en sakte vei mot undergangen å forsøke å være på begge side samtidig.

Før valget var det reelle alternativet å gå inn i en mindretallsregjering med Høyre og Fremskrittspartiet, og det ønsket partiet ikke. Men de færreste velgerne valgte KrF for å demme opp for Frp. Tvert imot er det mer sannsynlig at det store flertallet av de konservative velgerne på sørvestlandet ønsker en borgerlig regjering med KrF.

Kristelig Folkeparti trenger å komme ut av dødvannet og inn i posisjon. Selvsagt vil det skape intern brudulje å velge borgerlig, men det blir en laber bris i forhold til stormen blant velgerne hvis partiet støtter en rødgrønn regjering med SV.

For partileder Knut Arild Hareide vil det være en lettelse å kunne forsvare rene standpunkter, og komme bort fra stempelet som en vinglete partileder. Også derfor bør KrF skjære igjennom og høre på det kloke rådet fra ungdomsorganisasjonen - og fremtiden - i partiet.

Hva mener du? Bør KrF velge borgerlig side eller rødgrønt?