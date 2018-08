Krenkede bønder uler mot ulver

Senterpartiets stortingsrepresentant Heidi Greni tok full fart ut av sommeren med et rasende angrep på bryllupskaken til Venstres miljøstatsråd Ola Elvestuen.

- Ikke rart folk snakker om politikerforrakt, en skam for landet! tordnet hun på Facebook etter Elvestuens bryllup. Innlegget, som fråder av sinne, er likt av over 100 sympatisører.

Innlegget er senere fulgt opp med opptreden på NRKs Dagsnytt18 hvor Grenis poeng er at mange bønder er krenket over Elvestuens bryllupskake. Det er nesten så man lurer på om Greni og bøndene har fått solstikk i tørkesommeren eller om de har mistet den siste resten av humoristisk sans.

Venstres statssekretær Sveinung Rotevatn svarer ironisk at han ikke vil leve i Senterpartiets «Ayatollah-politikk» - og viser til at Senterpartiets syn på avbilding av ulv minner om islamisters syn på avbilding av profeten Muhammed.

- Elvestuen forherliger skadene ulven gjør på beitenæringa, svarer Senterparti-topp til NRK.

Senterpartiet bør nå straks gå løs på filmimportører og forlag og forby bøker, filmer og tegneserier som forherliger ulven. Her er det mye å ta av. Fantomet har eksempelvis en tam bengalsk fjellulv. Den tegneserien må straks tegnes om slik at ikke bøndene blir krenket.

KRENKELSE: Fantomet har en tam bengalsk fjellulv. Det må være en krenkelse for mange bønder.

Nettstedet Filmfront har faktisk laget en leseravstemming hvor de 23 beste filmene med ulv er rangert. Av en eller annen grunn kommer ikke «Danser med ulver» med på toppen. Heldigvis. Man må bare undre seg på hvor rystende det må være for Heidi Greni og bøndene om de opplevde Kevin Costner i westerndramaet.

KRENKELSE: Den amerikanske skuespilleren Kevin Costner kan overhodet ikke ha tenkt på norske bønder.

Men bøndene er ikke de eneste lettkrenkede på ettersommeren. Følelsen går også langt inn i min egen yrkesgruppe, nemlig redaktørene. Sist ut er Fiskeribladets redaktør Øystein Hage, som fikk en SMS fra fiskerminister Per Sandberg midt på natta.

Meldingen lød: «Karma vil bite dere bak, vær trygg».

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier ifølge Medier24 at han ikke kan vurdere uttrykket, men at det kan «karakteriseres som en trussel».

Fiskeribladets redaktør valgte å gå til PST med meldingen (!) og sa til Dagsavisen at han ikke har tatt stilling til om saken vil bli anmeldt (!!). Og så legger han til at «han opplever meldingen som ubehagelig, men at han ikke helt vet hvordan han skal tolke den».

Og da er det nok best å føle seg krenket og truet og vurdere anmeldelse?

Fellesnevneren for den bagatellmessige brudekakepynten og den mer alvorlige Sandberg/Iran-saken er at terskelen for å bli krenket blir stadig lavere.

I Heidi Grenis tilfelle er det faktisk lavmål.

Hva mener du? Blir du støtt over pynten på bryllupskaken?