Krever 600 kroner for barn som skal løpe i Oslos gater

Lørdag går starten for Sentrumsløpet 2018, med over 10.000 løpere på startstreken.

Der er ennå ikke for sent å melde seg på det årvisse løpet, men det er slett ikke gratis:

Deltakeravgiften er på 545 kroner.

I tillegg må man betale 17,50 i administrasjonsgebyr.

På toppen kommer 50 kroner i lisens til Norges Friidrettsforbund.

Med andre ord: Skal to foreldre og to barn ut på løpetur i Oslos gater, blir totalregningen på 2.450 kroner. Det hører med til bildet at familien da også får en sponset t-skjorte hver på kjøpet.

For arrangøren BUL (Bondeungdomslaget i Oslo) er det derimot en gullgruve: Rask hoderegning tilsier at klubben tjener fire-fem millioner kroner bare i deltakeravgift. Eventuelle sponsorinntekter kommer i tillegg. Nå har de selvsagt også andre utgifter, så overskuddet blir mindre enn dette - men garantert i flere millioners-klassen.

Og kritikken er skarp: - Det skremmer meg virkelig hva barn må betale for å delta, skriver Tor Jarle Bolme, som er kjent som en ildsjel i idretten.

Tor Jarle Bolme årets ildsjel! - Trollheimsporten Fredag 19. oktober arrangeres Idrettens Hederskveld 2012 på Britannia hotell i Trondheim. Det er tredje året på rad Sør-Trøndelag Idrettskrets er vertskap for en kveld med fokus på grunnfjellet i norsk idrett - ildsjelene. I hver av de 26 kommunene i

- Tenker med gru på familien hvis f.eks. mor og far og 2-3 barn skal delta (..) Og skal vi tenke arrangørøkonomi, så må det gå an å se litt langsiktig på det. En positiv tenåringsopplevelse, kan medføre deltagelse i mange år fremover, skriver han.

KRITIKK: En ildsjel i idretten reagerer på prisen BUL tar for å delta på Sentrumsløpet.

NB! Egentlig er ikke bare BUL som er skyteskive for kritikken. Og det er ikke noe galt med selve Sentrumsløpet. Tvert imot så har det en flott ramme i Oslo sentrum, og arrangementet pleier å være prikkfritt. Det skal også nevnes at flere andre mosjonsløp har priser som er tilsvarende. Dessuten må det legges til at det er Norges Friidrettsforbund som har vedtatt obligatorisk lisens for å delta, så de 50 kronene går ikke til BUL.

Men: Noen bør stoppe opp og tenke over om det er forsvarlig å forlange over 600 kroner for at en 15-åring skal ta på seg joggeskoene og utføre en aktivitet som er bra for folkehelsen.

På friidrettens sider på Facebook går debatten høyt. Kritikerne mener at prisene skremmer bort barn.

BULs styremedlem og medlem i arrangementskomitéen, Håvard Torsteinson Hasås, svarer: - Jeg må si at jeg er overrasket over den store motstanden mot at idrettslag skal tjene penger for å kunne drive med aktivitet. Og sørge for gode tilbud til barn, ungdom og elite, skriver han på en friidrettsgruppe på Facebook.

- Sentumsløpet, Oslo Marathon, Bergen City Marathon, Holmenkollstafetten etc. er alle drevet av idrettslag. og selvsagt med det formål å tjene penger. Penger som går til idrettslag gjør at man kan begrense den økonomiske belastningen på medlemmer gjennom økt medlemskontingent, aktivitetsavgift og startkontingenter i f.eks barneløp, skriver Torsteinson Hasås på Facebook-gruppen, som har nesten 5.000 medlemmer.

Er det så farlig? Det kommer an på øynene som ser, og om det har noe å si for barn og unges aktivitet at de ikke har råd til å være med på Sentrumsløpet og andre dyre mosjonsløp.

Det som er sikkert, er at en av fire under 24 år er overvektig - og omtrent like mange har ikke vært på en eneste joggetur siste år. Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge har minimum 60 minutters fysisk aktivitet hver dag.

For ungdommer mellom 13 og 16 år sier direktoratet for e-helse: «Å være i fysisk aktivitet i denne alderen synes å være svært viktig for å danne gode aktivitetsvaner, og for å forebygge livsstilssykdommer i voksen alder».

Og for mange er 600 kroner for å delta på et mosjonsløp åpenbart et hinder.

Hva mener du? Er det greit at BUL tar over 600 kroner for en 15-åring som vil løpe et mosjonsløp i Oslos gater, eller er det for grådig?