Krever godtgjørelse for å sykle mellom møter

Regelverket for å få dekket transport til jobben og mellom jobbmøter, er komplisert, inkonsekvent, og skriker etter en forenkling.

Men i stedet for å lytte til syklistenes ønske om ytterligere komplisering, bør man skjære igjennom og la det være opp til den enkelte om man vil gå, sykle eller kjøre bil.

Syklistene har rett i at både skattefradraget og godtgjørelsen diskriminerer dem som tar sunne valg og sparer samfunnet for penger. Av en eller annen grunn er det nemlig skattefradrag å reise til jobben - men bare for dem som bor lenger unna enn 30 kilometer fra arbeidsstedet.

Du får nemlig 1,56 kroner per kilometer i fradrag per kilometer. Det gjelder alle, men er egentlig bare relevant for folk som bor i bilavstand. Du får nemlig ikke fradraget før du passerer 22.000 kroner i året, eller en avstand på rundt tre mil hver vei. Det er en jobbreise de færreste tar på sykkel.

Hvorfor det skal være statens oppgave å bidra til lange reiseveier, er vanskelig å forstå. Den opplagte løsningen er å fjerne bunnfradraget og la folk bruke beina, sykkelen eller andre transportmidler etter fritt valg.

Det er fornuftig at folk får skattefradrag for kostnader ved å komme seg på jobb, og det er inkonsekvent at det kun er folk som bor rundt 30 kilometer fra jobben som får skattefradrag. Alle jobbreiser bør gi skattefradrag, og det enkleste er en fast kilometersats uansett om du går, sykler, tar bussen eller kjører bil.

Mitt forslag til forenkling: Innfør en fast kilometersats for reiser til jobben uansett avstand, og la det være opp til arbeidstakeren å velge hva som er raskest og mest praktisk.

Likhetsprinsippet bør også gjelde transport mellom møter i jobben. Om den ansatte kjører bil, tar bussen eller sykler, burde være likegyldig for arbeidsgiver dersom det ikke tar for lang tid. Arbeidsgiveren bør nøye seg med å styre tidsbruken, ikke valget av fremkomstmiddel.

Også her har staten kompliserte regler, og regelverket er faktisk strammet inn de siste årene. Inntil for et par år siden ga nemlig staten fornuftig nok godtgjørelse også for «andre fremkomstmidler, som for eksempel sykkel, hest, reinsdyr, traktor mv.».

Les mer: Statens personalhåndbok 2018

I personalhåndboken for 2018 er godtgjørelsen for å bruke sykkel borte, og da protesterer syklistene: - Jeg vil ha gjeninnført sykkelgodtgjørelsen, sier syklist og siviløkonom Jan Traaseth til Aftenposten. Han foreslår 5,10 kroner per kilometer, eller en krone mer enn om du bruker bilen.

Jeg er enig med Traaseth i at det er urimelig at staten gir godtgjørelse for å kjøre stor motorsykkel eller bil, men ingenting om arbeidstakeren finner det både raskere, mer praktisk og miljøvennlig å slenge seg på sykkelen eller el-sykkelen den samme avstanden. Ofte vil det faktisk være tidsbesparende.

Mitt forslag til forenkling: Innfør en fast kilometersats for reiser i jobben, og la det være opp til arbeidstakeren å velge hva som er raskest og mest praktisk. Man blir ikke rik av å sykle mellom jobbmøter.

Syklistenes Landsforening støtter kravet om 5,10 kroner per kilometer for å sykle mellom jobbmøter: - For å få folk til å sykle i stedet for å bruke bil bør satsen for sykkel være høyere enn andre motoriserte transportmidler, sier lederen, Morgan Andersson, til Aftenposten.

I det hele tatt er regelverket og støtteordningene ulogiske. Eksempelvis får du momsfritak for å kjøpe elbil, men ikke for å kjøpe elsykkel eller vanlig sykkel. Og du får skattefradrag for å kjøre langt til jobb, men null fradrag hvis du bosetter deg i fornuftig avstand fra jobben. Og du får altså ike fem øre for å bruke sykkel mellom jobbmøtene, selv om det ofte er både hurtig, sunt og miljøvennlig.

Syklistene har rett i at det er en urimelig forskjellsbehandling, men svaret kan ikke være enda flere og kompliserte regler for å detaljstyre folks adferd.

Løsningen er enkelt og greit å ha samme skattefradrag per kilometer uansett hvor langt man bor fra jobben - og samme godtgjørelse for transport mellom jobbmøter - uansett om ferden går med snøscooter, reinsdyr eller bil.

Her kan man trygt vise tiltro til folks sunne fornuft.

Hva mener du? Bør det være skattefradrag for arbeidsreiser med sykkel?