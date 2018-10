KrF kan ikke felle regjeringen på budsjettet

Normalt er avstemningen om statsbudsjettet den enkleste måten å felle en regjering. Men det blir i praksis nesten umulig å gjøre med årets KrF-vennlige budsjett.

Dermed blir alternativet å konstuere en krise, eller med andre ord finne et påskudd til å felle regjeringen.

- Vi kan få den svært uheldige situasjonen at landsmøtet fatter et vedtak, riktignok et fullmaktsvedtak, om et avgjørende linjeskifte for KrF i norsk politikk som i realiteten legger en regjeringskrise i bestilling hos partiets stortingsgruppe, sier KrFs stortingsrepresentant Steinar Reiten til Dagens Næringsliv.

ADVARER: Flere sentrale KrF-politikere advarer mot å finne på en krise for å finne et påskudd til å felle Erna Solberg-regjeringen.

Sammen med parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan har han skrevet et brev til KrFs sentralstyre og anbefalt at partiet fortsetter å være i vippeposisjon uten å gå inn i en regjering.

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad mener at det fremlagte statsbudsjettet er så bra at man lett kunne blitt enige om det gjennom forhandlinger i Stortinget - for femte gang på rad.

Etter de første dagene må man konkludere at reaksjonene på budsjettet er nokså rituelle og helt som forventet. Der Rødt og SV (som alltid) ser et umenneskelig usosialt budsjett, ser de fleste andre et relativt ansvarlig budsjett med enorme beløp til omfordeling, og en rekke gode formål som kommer de vanskeligstilte til gode.

For KrF-velgerne blir det vanskelig å forstå hvorfor partiet - eventuelt - skal kaste en populær statsminister i et land som går som det suser. For ikke å fremstå som løgnere, må KrF konstruere en mistillit og bidra til et flertall mot Solberg.

Som jeg skrev i en blogg i forrige uke: - Når KrF-landsmøtet skal ta stilling, må de gjøre det uten å vite hvilken «krise» som skal konstrueres. Og landsmøtet må velge å gå til venstre uten å kjenne den politiske prisen partiet må betale for å komme i regjering.

På en eller annen måte må partiet selge sin sjel til det potensielle støtte/vippe-partiet SV.

På kort sikt har Kristelig Folkeparti kommet i fokus ved å legge partiet ut for salg, og det er en uvant situasjon for partileder Knut Arild Hareide å være i sentrum for begivenhetene. Det varer i tre uker til, frem til det ekstraordinære landsmøtet for det ekstremt splittede partiet.

Uansett om partiet går inn i den borgerlige flertallsregjeringen med Frp, feller statsminister Erna Solberg eller hopper over gjerdet til en SV-støttet regjering, så vil en del velgere føle seg lurt.

I dag er det er umulig å være skråsikker på hva KrF-velgerne egentlig vil. Meningsmålingene er usikre og spriker i alle retninger. Omtrent som KrF-ledelsen.

Akkurat nå er det ingen som vet hva det ekstraordinære landsmøtet vil vedta. Men dersom Knut Arild Hareide mot formodning skulle få med seg flertallet, så gjenstår et formidabelt problem. Han må finne på en troverdig måte å skape regjeringskrise og felle en populær statsminister fra det partiet som står Kristelig Folkeparti nærmest.

Det vil bli oppfattet som et gedigent løftebrudd for alle KrF-velgere som stemte på partiet i den tro at det tross alt er et borgerlig parti.

Hva mener du? Vil det være troverdig å kaste Solberg-regjeringen på budsjettet, eller vil folk oppfatte det som en krise man bare har funnet på?