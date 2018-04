Kritiske tall ble «parkert» i skuffen

Oslo kommune fjerner 700 parkeringsplasser i sentrum, og gjør det umulig for tilreisende å å sette fra seg bilen i sentrumsgatene.

- Flere målinger har vist at vi har solid støtte i befolkningen både når vi bygger sykkelstier og fjerner parkeringsplasser, hevder byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, overfor VG.

«Beviset» er en undersøkelse Opinion har gjort for Oslo kommune. Den viser angivelig at bedre parkering og bedre fremkommelighet med bil ligger helt på bunn av hva befolkningen ønsker seg.

Men det som ikke ble fortalt, er at bildet ville blitt et helt annen om man hadde lagt frem svarene til alle som ble spurt.

HALVE SANNHETEN: Denne tabellen viser svarene når befolkningen i Oslos omegn ble fjernet.

Problemet er at tabellen bare viser halve sannheten. Til tross for at man både spurte Oslo-folk og folk fra Oslos omegn i spørreundersøkelsen, så ble svarene fra dem som bodde i omegnen fjernet før tabellen ble offentliggjort.

RESTEN AV SANNHETEN: Da Nettavisen ba om tallene, viser de at folk i Oslos omegn faktisk er opptatt av parkering.

Nettavisen måtte flere ganger spørre om svarene fra omegnen før vi fikk dem - og de viser et helt annet bilde.

Poenget er at bil er et mer naturlig valg desto lengre du bor fra sentrumsgatene, og bedre parkering er et viktig ønske fra befolkningen i Oslos omegn.

Det hører med til historien at spørreundersøkelsen ble gjort før byrådet fjernet 700 parkeringsplasser i sentrum.

Da Oslo kommunen gjenga undersøkelsen, droppet man altså svarene fra Oslos omegn - og da så ikke parkering og bilfremkommelighet så viktig ut.

Men hvis vi ser på svarene fra omegnen, blir bildet helt annerledes:

Nesten halvparten - 49 prosent - synes tilgjengelig parkering er viktig.

Folk i indre by (250.000 innbyggere) er selvfølgelig ikke så opptatt av sentrumsparkering - naturlig nok, siden de kan gå eller sykle.



Men litt utenfor sentrum øker interessen radikalt. Det gjelder også dem som bor i Oslos mest folkerike bydeler, såkalte ytre bydeler (420.000 innbyggere).



TOTALBILDET: Jo lengre du bor fra sentrum, deste mer opptatt blir du av gode parkeringsmuligheter.

Men også utenfor Oslo er det en rekke mennesker som enten arbeider i Oslo, eller som drar til storbyen for å shoppe, gå på restaurant eller oppsøke andre underholdningsaktiviteter.

For mange av disse er bil det naturligste reisevalget, og det er ikke så rart. T-banen stanser stort sett ved før kommunegrensen, mens veiene fortsetter. Rundt 600-700.000 mennesker utenfor Oslo kan kjøre inn til sentrum på en drøy halvtime.

Opinions undersøkelse spurte et utvalg av de 380.000 som bor i de åtte nærmeste kommunene, eller «Oslos omegn». Mange av disse ville altså ha bedre parkering, men får det motsatte. De ble ikke hørt, og om kort tid kan de glemme å parkere i sentrumsgatene.

For nå skal resten av parkeringsplassene bort, eller som som det heter i handlingsplan for bilfritt sentrum 2018: «Fjerne resterende, ikke regulerte, avgiftssbelagte kommunale parkeringplasser og erstatte arealet med tiltak for økt byliv...».

Ut med parkering - inn med blant annet pop-up bibliotek, et gatekunstprogram og såkalt «samskaping» ved å arrangere pop-up verksteder i sentrum - og en «bevisst profilering av Oslo sentrum som bilfri og kul by», som det heter i den kommunale handlingsplanen.

Konklusjonen er at det ikke er riktig at fjerning av parkeringsplasser har stor støtte i hele befolkningen. Tvert imot blir det mer upopulært desto lengre man bor fra sentrum.

Hva mener du? Er det bra at parkeringen fjernes fra sentrumsgatene, eller mener du at bil er et naturlig valg hvis du skal besøke sentrum?