Menn som hater kvinner i Forsvaret

Ytterst til høyre i norsk offentlighet finnes nettstedet Resett. Navnet kan være et ordspill på å se om igjen, og å trykke på reset-knappen på datamaskinen.

Norge har ikke vondt av nettsteder over hele den politiske skalaen, særlig ikke når vi vet at de toneangivende avisene har en klar overvekt av rødgrønne journalister.

Men det er ikke en fribillett for å spre løgner og halvsannheter, i en saus av konspirasjoner. Siste eksempel er fire milliarders-forliset til KNM Helge Ingstad, er Resett-redaktøren uten nærmere faktasjekk insinuerer at kvinner har skylden.

Sannheten skal på bordet rundt milliardhavariet, men det vi minst trenger er luftige teorier og tynne konspirasjonsteorier. Virkeligheten er ille nok.

- Det blir tatt for gitt at kvinner gjør Forsvaret bedre. De som skulle mene noe annet, får klar beskjed om at deres meninger er uønsket, skriver han i en kommentar.

Så kommer konklusjonen: - Derfor er det nok også mange som ikke ønsker så mye oppmerksomhet om hvem som var på broen, og hvem som i tiden før ulykken hadde innvirkning på virkemåten, organisering og «kultur» om bord på KNM Helge Ingstad.

Altså - for å si det i klartekst:

■ Luraas mener at kvinner i forsvaret er en mulig årsak til havariet.

■ Og at det er en gedigen konspirasjon for å skjule dette.

Resett er som milde krusninger på overflaten sammenlignet med det som foregår under overflaten på sosiale medier. Både på åpne og lukkede grupper på Facebook går delingen av intervjuet med de fire kvinnelige navigatørene fra 2017 sin seiersgang, og folk som ikke aner hvem som var ombord slår rundt seg med sjikane og hets.

Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes setter skapet på plass: - At noen benytter en ulykke som den som vi nå har opplevd med KNM Helge Ingstad til å harselere og komme med mishagsytringer om kvinner, er rett og slett ubegripelig.

Det eneste «faktagrunnlaget» er et intervju fra 2017 der det går frem at fire av fem daværende navigatører ombord i KNS Helge Ingstad var kvinner. Problemet er bare at den eneste stemmen vi hører på de offentliggjorte lydloggene er mannlig.

Og som det heter i et svar de kvinnelige navigatørene felles har gitt til Aftenposten: - Det faller på sin egen urimelighet å bli fremstilt som om vi var årsak til ulykken, uten av vi en gang var ombord.

Per i dag kjenner ingen årsaken til at KNM Helge Ingstad trosset alle advarsler og seilte rett mot tankeren som kom imot. Lydloggen indikerer at folkene på broen ikke så eller forstod faren.

Noen har lansert teorien om at elektronikken om bord kan ha vært hacket. Inntrykket fra lydloggen er i hvertfall at KNM Helge Ingstad oppfattet at den var et sted den ikke hadde plass til å vike til styrbord, samtidig som man ikke forstod at faren for kollisjon var overhengende.

Lydloggen tyder på enten elektronisk eller menneskelig feil, eller begge deler. Og det vil altså trolig koste skattebetalerne fire milliarder kroner. Havariet er så alvorlig at offentligheten må få vite alle detaljer om årsakene, og da trenger vi fakta - ikke løgn, usannheter og konspirasjonsteorier.

Ikke vet jeg om det var en same ombord, eller om navigatøren var fra Austevoll. Ikke vet jeg kjønnet heller, bortsett fra det faktum at det var en mann som svarte på vegne av skipet.

Ikke er jeg spesielt interessert i om den ansvarlige var same, homofil, stril eller fra Oslo Vest - rett og slett fordi det er null holdepunkter for å hevde at det har noen ting med havariet å gjøre. Både mannlige og kvinnelige offiserer har gått gjennom en tung seleksjonsprosess, og de har solid utdannelse. Men det er ingen vaksine for å gjøre menneskelige feil.

Hvis Helge Luraas har et minimum av ære og rettskaffenhet, så unnskylder han den grunnløse svertingen av uskyldige personer. Det er lov å gjøre feil, men det er ikke lov å tviholde på løgn og usannheter og spre konspirasjonsteorier mot bedre vitende.

Hva mener du? Er det riktig å gi Resett oppmerksomhet, eller bør norske medier neglisjere nettstedet?