Nå blir Sylvi Listhaug utfordret av Arbeiderpartiet

Nå skjerper Arbeiderpartiet ordbruken. Den nye innvandringspolitiske talspersonen viser til andre land som har gjort «betydelige innstramminger i innvandringspolitikken anført av sosialdemokrater».

- I Norge bør vi ikke være mer liberale enn sammenlignbare land, skriver stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) i en kronikk i VG.

TØFFERE RETORIKK: Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhanis kronikk i VG har vekket debatt.

- For å lykkes med integreringen er det viktig at vi har god kontroll på innvandring og at vi ikke tar i mot flere flyktninger- og asylsøkere enn vi klarer å integrere, skriver han.

Ifølge Gharahkhani har Arbeiderpartiet ære for politikk som har begrenset innvandringen, men det fnyser Sylvi Listhaug av (se video) og lister opp en rekke eksempler på at Norge har hatt stor innvandring.

De nye tonene fra Arbeiderpartiet har også allerede møtt motstand på den innvandringsvennlige fløyen i partiet, og leder Rune Bergnlund Steen i Antirasistisk Senter skriver at «det siste dette samfunnet trenger, er at politikken blir et karneval hvor stadig flere vil kle seg ut som Sylvi Listhaug».

Høyre spør om konkrete tiltak og frykter at innvandringspolitikken uansett blir myket opp i samarbeid med De Grønne, SV og Rødt, der Arbeiderpartiet blir stående alene.

- Vi har også tidligere sett Arbeiderpartiet oppføre seg som de gjør nå. De ser at innvandringspolitikken deres er langt mer liberal enn det velgerne vil ha, skriver stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen i VG.

Siden har debatten rast i VG, før de to hovedpersonene møttes til debatt i NRKs Politisk kvarter torsdag morgen.

Du kan de sendingen her: Politisk kvarter

Gharhkhani har fulgt opp den nye linjen med 22 konkrete forslag om strengere integreringspolitikk i Stortinget - tiltak Fremskrittspartiet oppfatter som en ren kopi av deres politikk. Blant forslagene er obligatorisk leirskole for elever i grunnskolen.

Det interessante med de nye tonene fra Arbeiderpartiet er at de utfordrer Fremskrittspartiet på den enkeltsaken hvor partiet har et dominerende sakseierskap. Så jevnt som valget ble, er det grunn til å tro at Sylvi Listhaugs retorikk og reise til Rinkeby kan ha avgjort valget.

Her vinner hun stortingsvalget Utskjellingen av Sylvi Listhaug førte etter alt å dømme til borgerlig valgseier. Ingen saker var viktigere enn innvandring ved stortingsvalget i september. - For hele 28 prosent av velgerne var denne saken viktig da vedkommende stemte, er konklusjonen til Statistisk sentralbyrå.

Nå kaster Arbeiderpartiet seg inn i kampen om de innvandringsrestriktive stemmene. Det er et dristig valg av flere grunner.

For det første utfordrer det samholder på rødgrønn side, og det er samtidig en finger i øyet på venstresiden i partiet.

Men samtidig: Dette er også et område hvor de reelle politiske skillene er mindre enn de ser ut til, og der retorikk er viktig. Bare spør Sylvi Listhaug!

Hva mener du? Kan Arbeiderpartiet konkurrere med Fremskrittspartiet om å være restriktive til innvandring, eller er dette mest tomt snakk?