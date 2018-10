Nå er det panikk i KrF-ledelsen

Fylkeslaget i Rogaland valgte 15 av 16 «blå» delegater til skjebnemøtet på Gardermoen 2. november. Det må tolkes som et knusende nederlag for partileder Knut Arild Hareide.

Nå forsøker generalsekretær Hilde Frafjord Johnson og partilederen å overstyre lokallagenes valg av delegater, og har kalt inn til et ekstraordinært hastemøte i landsstyret.

- Det innkalles til ekstra landsstyremøte på telefon i morgen, om prosedyrer for delegatvalg fra årsmøtene, står det i innkallingen som Hilde Frafjord Johnson sende ut på SMS søndag kveld, ifølge VG.

Det siste utspillet befester inntrykket av en rotete og udemokratisk prosess.

Det er vanskelig å oppfatte hasteinnkallingen som noe annet enn en panikkhandling. Stemningen i det viktige fylkeslaget i Rogaland var «blå» med overveldende flertall.

Dersom stemningen er lik i de andre relativt sterke KrF-fylkene langs kysten, kan KrF-ledelsen gå på et sviende nederlag når landsmøtet skal velge mellom en borgerlig regjering med Erna Solberg eller en sentrum/venstre-regjering under Jonas Gahr Støre.

Da KrF Kvinner (KrFK) behandlet saken søndag, var stemningen klart negativ til å vri partiet til venstre. Av 12 delegater, ønsker seks å forbli i opposisjon (som nå). Tre vil til høyre, tre vil til venstre.

Det fikk partileder Knut Arild Hareide til å juble på Facebook, og der han kalte «gledelige nyheter fra KrFK!». Gleden bestod i at KrFK sender tre delegater som vil venstrevri partiet. - Jeg er også positivt overrasket over at så mange delegater vil støtte mitt råd om sentrum-Ap, skrev Hareide på Facebook.

Da hadde partiledelsen før helgen sendt ut en epost og oppfordret fylkeslederne om å sende delegater som speiler mindretallet. Det fikk lederen av ungdomspartiet til å slå tilbake.

- Det er for sent å forsøke å endre spillereglene nå, sa KrFU-leder Martine Tønnesen til NTB, og la til at mange lokallag allerede har lagt seg på «vinneren tar alt» når de har valgt delegater til fylkesårsmøtene.

KrFU-lederen har rett. Kristelig Folkeparti har ingen vedtekter om at landsstyret kan overprøve lokallagene. Dermed har heller ikke generalsekretær Hilde Frafjord Johnson og partileder Knut Arild Hareide noen formell dekning for å overstyre fylkeslagene.

I et parti må demokrati bygges nedenfra og og opp, og ikke ovenfra og ned, selv om det passer en lettere panisk partiledelse.

■ KrF gikk til valg med Erna Solberg som statsministerkandidat. Nå vil partileder Knut Arild Hareide kaste henne uten noen konkret sak.

■ Så sa Knut Arild Hareide offentlig at han kunne bli sittende som partileder uansett om landsmøtet ville gå til høyre, til venstre eller sitte på gjerdet. Noen få dager senere ble det kjent at han internt har sagt noe annet - nemlig at han vil gå av hvis partiet velger å gå til høyre.

■ Til overmål har partiet ingen regler som forhindrer at nye medlemmer «kupper» lokallag, og de har heller ingen vedtekter som pålegger deler av partiet å velge de delegatene - eller den samlingen av delegater - som partiledelsen ønsker seg.

Det er brutalt, men da må man også finne seg i at tusenvis av medlemmer som har oppfattet at de tilhører et borgerlig parti basert på tradisjonelle kristne verdier, ikke vil inn i en regjering som vil ha makt på nåde fra SV - etter å ha kastet en borgerlig statsminister uten noen god grunn.

NØYTRAL EMBEDSMANN: Fylkesmann Valgjerd Svarstad Haugland kaster seg inn og støtter en prosess som kan ende med at regjeringen hun arbeider for, blir kastet.

PS! Det mest ekstreme utslaget av panikk er at fylkesmann Valgjerd Svarstad Haugland på fredag rykket ut og støttet partilederens valg av prosess.

- Ganske utrolig, kommenterte Kristin Clemet.

Det er en nøkternt kritikk, for her opplever vi altså en statlig embedsmann som kaster seg inn i en betent politisk sak og støtter en prosess som kan ende med at regjeringen hun arbeider for, blir kastet.

