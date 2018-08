Nå starter renteoppgangen

Du kan merke deg datoen allerede nå: Torsdag 20. september starter Norges Bank renteoppgangen som i løpet av kort tid vil gi deg et uvelkomment brev fra banken.

Hvis Norges Bank får rett i sine spådommer, er det bare starten på en serie lite hyggelige brev til boliglånskundene. Høyst sannsynlig vil rentene øke fra rundt 2,3 prosent til nærmere 4,0 prosent i løpet av de neste årene.

For en familie med tre millioner kroner i boliglån vil det slå hardt ut i familieøkonomien:

I dag koster et slikt lån med 20 års nedbetalingstid rundt 15.500 kroner i måneden.

Om noen få år vil prisen for det samme lånet ha økt med rundt 3.000 kroner i måneden - eller 36.000 kroner i økte rentekostnader i året.

Du kan leke med tallene her: DNBs lånekalkulator

Før sommeren var sentralbankens vurdering at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp i september, og troen har bare blitt styrket siden den gang.

Dessverre for låntakerne peker mange piler oppover akkurat nå. Norsk økonomi går på skinner, så det er mindre behov for å holde renten kunstig lav. Den norske kronen er svak, og tåler renteoppgang (som vil gjøre kronen mer attraktiv).

Til alt overmål er rentene på vei oppover både i USA, euroområdet og hos viktige handelspartnere som Storbritannia og Sverige.

NORGE FØLGER ETTER: Rentene er på vei oppover i hele den vestlige verden.

Den eneste trøsten er at Norges Bank har bommet tidligere når banken har spådd renteoppgang, og varslede renteøkninger har nesten systematisk kommet senere enn antatt de siste årene - blant annet fordi den økonomiske oppgangen har latt vente på seg.

Men nå er det mindre grunn til optimisme for låntakerne. Veksten i økonomien virker solid både innenlands og hos våre handelspartnere, og da trenger man ikke kunstige stimulanser fra lave renter lenger.

Trøsten er at kunstig lave renter ikke er noe godt tegn for økonomien generelt, og det er vanskelig å få både i pose og sekk. Viktigere enn rentene for folks vekst og velstand er utsiktene til å ha en trygg og god jobb.

Så det er bare å spenne på sikkerhetsselene og ruste seg for en renteoppgang som begynner om en måned.

Hva mener du? Er det riktig å sette opp rentene nå, eller tror du den varslede renteoppgangen blir utsatt?