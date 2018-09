Neste Telenor-sjef må ikke være kvinne

Etter at Telenor Norge-sjef ble skviset ut/falt for eget grep (stryk det som ikke passer), er de første feministene allerede på banen og krever at den neste Telenor-sjefen må være en kvinne.

Andre vil alltid mene at vedkommende må være norsk, og ha god forståelse for norsk politikk og samfunnsliv.

Hvis man skulle lytte til disse kravene, så er man nede i en brøkdel av en promille av verdens befolkning som mulige kandidater. Det røper i så fall en total mangel på forståelse for hva Telenor er.

Ved forrige korsvei ble Sigve Brekke ansatt etter en skandaløst dårlig rekrutteringsprosess, hvor rekruttereren ikke engang hadde fått med seg hull og feil i CV'en til Sigve Brekke. I finalen stod kampen mot Norge-sjef Berit Svendsen - begge med mange år bak seg i Telenor.

Ser vi på dagens ledergruppe, preges den av samme innavl. Det lukter Televerket lang vei, og den bedriftskulturen sitter tungt i veggene på Fornebu. Og så lenge man satser på internrekruttering, så vil det gi innavl og «smal» rekruttering til toppen.

TELENOR-VETERANER: Begge de to etterfølgerne har arbeidet mer enn 20 år i Telenor.l

Et godt eksempel på dette er utnevnelsen av Petter Børre-Furberg og Morten Karlsen Sørby som ledere for virksomhetene etter Berit Svendsen. Begge har tråkket gangene i Telenor. Børre-Furberg er inne i sitt 20. år i konsernet, mens Karlsen Sørby er inne i sitt 25. år i Telenor.

Det lyser ikke akkurat mangfold av en ledergruppe med syv menn og to kvinner. En ting er kjønnsfordelingen, noe annet er at et konsern med 170 millioner kunder over hele verden holder seg med en relativt «helnorsk» ledelse - riktignok med et par unntak.

For Telenors globale ambisjoner er det en større fare enn kjønnsfordelingen. Det er eksempelvis et mulig spørsmål om selskapet ville rotet seg opp i milliard-korrupsjon og marerittet i India hvis ledelsen hadde vært mer globalt sammensatt.

Det helnorske Telenor-preget hadde ikke vært annerledes med Berit Svendsen som konsernsjef, og det er meningsløst å gjøre hennes avgang til den sentrale symbolsaken om kvinner i ledelsen for norske bedrifter. I det hele tatt er kjønn bare en av flere tegn på variasjon, der etnisk bakgrunn og kulturell bredde er vel så viktig for en bedrift som Telenor.

At næringsminister Torbjørn Røe Isaksen holder fingrene unna, er oppmuntrende. Er det noe Telenor har hatt nok av, så er det norske politikere som klør i fingrene etter å blande seg inn i interne forhold. Så lenge Sigve Brekke har styrets tillit, så har han også rett og ansvar til å utpeke konsernledelsen.

Nå har Brekke overlevd CV-hull og en åpen kamp mot både styreleder Gunn Wærsted og sjefrival Berit Svendsen. Det tyder på at han er en stayer, og at han godt kan bli sittende noen år til. I den perioden må han sørge for å bygge opp interne kandidater som etterfølgere av begge kjønn, og både fra Norge og - for eksempel - Asia.

Men så er det opp til eierne, blant dem den norske staten med 54 prosent, å legge føringer til styret om hva man bør se etter. Det trenger ikke være enda en intern kandidat.

Går man utenlands er det mange kvinnelige kandidater med både kompetanse, lederegenskaper og internasjonal erfaring til å lede Telenor. Verden er ikke så liten at det enten er Sigve Brekke eller Berit Svendsen som må lede et konsern med en børsverdi på 235 milliarder kroner.

Hva mener du? Er det på tide med en kvinnelig Telenor-sjef, eller er du mer opptatt av erfaring, kompetanse og lederegenskaper?