Ny måling viser mindre støtte til KrF-lederen

Mens tidligere målinger ga 75 prosents flertall blant Kristelig Folkepartis velgere for en regjering med Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, er flertallet nå nede i 56 prosent, ifølge en ny måling InFact har gjort for Nettavisen.

Da Verdens Gang offentliggjorde det de kalte en sjokkmåling for de borgerlige for to uker siden, viste svarene at 75 prosent av Kristelig Folkepartis velgere ønsket en regjering med Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

Nå har Nettavisen engasjert et annet byrå - InFact - til å gjøre en lignende måling med omtrent like mange respondenter. I denne nye målingen er det mange færre - nærmere bestemt 56,4 prosent av Kristelig Folkepartis velgere som vil ha Jonas Gahr Støre.

TIPPER MOT VENSTRE: Blant Kristelig Folkepartis velgere sier 56,4 prosebnt at de ville valgt en mindretallsregjering med Ap og Sp.På PC eller Mac kan du trykke på bildet for å forstørre tabellen.

InFacts fagleder Knut Weberg opplyser at målingen har en feilmargin på pluss/minus 14 prosent innenfor 95 prosents sannsynlighet. VGs måling hadde samme feilmargin, og årsaken er at det i begge målingene er utvalget bare på drøyt 40 KrF-velgere.

VGs måling viser altså med rimelig sikkerhet (95 prosent sannsynlighet) at mellom 60 og 90 prosent av KrF-velgerne vil inn regjering med Arbeiderpartiet, mens Nettavisens undersøkelse viser at tallet nå er 40 til 70 prosent, i runde tall.

Det store spriket mellom de to målingene viser hvor usikkert det er å si noe skråsikkert om hva Kristelig Folkepartis velgere vil. I en nasjonal meningsmåling plukkes rundt 1.000 respondenter ut tilfeldig for å gi et representativt utvalg, og svarene har normalt en feilmargin på pluss/minus tre prosent.

Antallet KrF-velgere i dette utvalget ligger normalt på drøyt 40 velgere, og det er dette lille utvalget som sier noe om 123.000 KrF-velgere. Det sir seg selv at metoden er uhyre usikker, og det underbygges av forskjellen mellom VGs og Nettavisens målinger.

I etterkant av VGs måling kritiserte jeg metoden, og fikk både medhold og motbør. To erfarne professor i statsvitenskap gikk god for VGs metode, mens en matematikkprofessor og ekspert på økonomisk statistikk, støttet min kritikk.

Den samme usikkerheten vil også gjelde Nettavisens måling.

Så hva kan vi si med rimelig sikkerhet om Kristelig Folkepartis velgere?

Vel, to målinger etter hverandre viser at de heller mot venstre, men anslagene spriker så mye at det er umulig å si hvor mye. Det er derimot liten tvil om at det er store grupper som ønsker å gå henholdsvis til venstre og til høyre, så spriket blant velgerne er stort.

Andre spørsmål i Nettavisens undersøkelse viser at Jonas Gahr Støre står sterkere blant KrF-velgerne enn Erna Solberg, og at KrF er det eneste partiet som bryter ut av "blokkplassingen" i dette spørsmålet.

Det er derimot ikke noe folkekrav om å bytte ut Erna Solberg med Jonas Gahr Støre som statsminister.

FØLGER PARTILINJER: Erna Solberg er klart mest populær blant regjeringspartienes velgere, mens Jonas Gahr Støre er mest populær blant opposisjonens velgere.

InFacts måling viser også at Fremskrittspartiet er en rød klut for Kristelig Folkepartis velgere. Mange av dem ønsker ikke SV i regjeringen heller, men hvis de først må velge, så er Fremskrittspartiet minst populær.

Både VGs og Nettavisens måling mangler svar på hva Kristelig Folkepartis velgere ville valgt om de kunne gått inn i en sentrum/høyre-regjering uten Fremskrittspartiet.

Men det alternativet er ikke på bordet heller.

Hva mener du? Heller Kristelig Folkepartis velgere mot venstre eller høyre, og hvor tror du partiet kommer til å lande?