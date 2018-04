Ola Borten Moes karriere står på spill

Fra flere hold i partiet blir det når reist tvil om nestleder Ola Borten Moe kan komme tilbake dersom ikke sannheten om sexsjikanen mot tidligere partileder Liv Signe Navarsete kommer på bordet.

Ordfører Halvard Oppedal i Gulen kommune sier at den som sendte sexmeldingen må stå frem for at Ola Borten Moe kan komme tilbake som nestleder:

KRITISK: Gulen-ordfører Halvard Oppedal (Sp) mener at sannheten må på bordet for at Ola Borten Moe kan få tillit til å være nestleder.

- Hvis ikke blir det vanskelig å skape den tilliten som trengs for å være nestleder, sier Oppedal til NRK Dagsnytt.

Andre i partiet mener at saken er opphauset: - Det var ti stykker på hyttetur. Jeg synes veldig synd på de ni som har blitt hengt ut, sier fylkesleder Gunn Iversen Stokke i Trøndelag.

Alle de ti deltakerne på gutteturen var fra Trøndelag, og tilhørte samme fløy i partiet i lederstriden mot Liv Signe Navarsete.

Alle ti benekter å ha sendt meldingen «Vi har lyst på fitta di» til Navarsete, og ingen av dem vet hvem av de andre som gjorde det. Minst en lyver, altså.

Kilder Nettavisen har snakket med er delte i vurderingen av om sexmeldings-saken handler om ulik politikk, personstrid eller «bare» om irritasjon over at en #metoo-sak ikke er tatt alvorlig i partiet.

Problemet for Ola Borten Moe er ikke sexmeldingen i seg selv, men at sannheten er dekket over. Tilliten går på om partimedlemmene stoler på at Borten Moe ikke var avsender av meldingen - og at han heller ikke vet hvem som sendte den.

Hvis det - rent teoretisk - skulle vise seg at Ola Borten Moe enten skrev meldingen eller vet hvem som gjorde det, så er hans politiske karriere over. Det vil i så fall være et grovt tillitsbrudd.

Samtidig: Ola Borten Moa avviser tvert at han skrev meldingen, forklarer at han ikke vet hvem av de øvrige ni som gjorde det, og sier at han har fortalt alt han vet til Senterpartiets generalsekretær.

Slik saken står nå handler det om tillit og troverdighet, og så lenge tvilen er der, har Ola Borten Moe selv valgt å fratre som nestleder. Spørsmålet er om han noensinne kommer tilbake hvis ikke sexmeldings-saken blir avklart. I dag blir saken etter alt å dømme politianmeldt.

Utviklingen i denne saken er klassisk for norske politiske skandaler. Selve sexmeldingen var grov, men saken ville blåst over hvis synderen tidlig ble avslørt og meldingen beklaget.

Det er partiets passive håndtering og den aktive løgnen fra minst en av Senterparti-toppene som har skapt sprengkraften. Kynisk sett har de kunne lyve uten stor risiko. Det forandrer seg radikalt i det øyeblikk politiet etterforsker saken. En falsk forklaring til politiet er straffbar, og kan straffes med inntil to års fengsel.

Dersom saken aldri blir oppklart, blir det sentrale spørsmålet om Ola Borten Moe har tillit nok til å sitte i et sentralt partiverv. Det er ingen menneskerett. Tillit er tungt å bygge opp, men lett å miste. Og det er helt opp til partimedlemmene å gjøre den avveiningen.

Inntil sannheten er på bordet, finnes det tre muligheter for Ola Borten Moe:

a) Det var han som sendte meldingen

b) Han vet hvem som sendte meldingen

c) Han er totalt uskyldig for en annens dumskap

Sånn sett risikerer Ola Borten Moe å miste sin politiske karriere fordi han var med på en guttetur der en annen person gjorde noe dumt.

