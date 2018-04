Ondt blod i Vårt Land

Striden i Vårt Lands eierselskap Mentor Medier AS er bitter og uforsonlig, og nå handler den om fremtiden til konsernsjef Per Magne Tveiten, etter at sjefredaktør Åshild Mathinsen fikk sparken.

Debattklimaet er knallhardt blant de kristne aktivistene, og aller lengst har tidligere leder i KrF Kvinner, Randi Gran Tørring gått, i en Facebook-oppdatering.

Der sammenligner hun konsernsjefen med de ti Senterparti-politikerne som dro på hyttetur, og sendte melding til daværende partileder Liv Signe Navarsete med teksten «Vi har lyst på fitta di».

LIKER: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, liker sammenligningen mellom Vårt Land-sjefen og Senterparti-gutta som sendte sexmelding.

- Nå sitter jeg og undres over hvor lenge Per Magne Tveiten kommer til å klamre seg til sjefsstolen - like lenge som Sp-gutta på tur nekter å bryte tausheten???? Er det ukjønnet mannemakt, spør Gran Tørring, og får en like fra tidligere KrF-politiker og nåværende fylkesmann i Oslo, Valgerd Svarstad Haugland.

Hun får svar fra en av de mest sentrale redaktørene i Vårt Land i en årrekke, Jon Magne Lund, som karakteriserer det som «det mest grisete innlegge i denne vonde saken», og som ber motparten om å skamme seg.

Kritikken går særlig på Svarstad Haugland og bibelforkynneren Geir Gundersen:

- At folk som Valgerd Svarstad Haugland og Geir Gundersen trykker «like» på dette, tror jeg gjør vondt - langt inn i rekkene av de som synes denne saken er vond og som kanskje også synes det er leit at Åshild ble oppsakt. Makan har jeg aldri oppplevd før. Og Valgerd og Geir har nok mistet respekt i mange leire. SKAM, skriver Jon Magne Lund.

Den tidligere lederen for KrF Kvinner, Randi Gran Tørring, svarer med å kalle det for hersketeknikk.

Konflikten i Vårt Land har utspring i oppsigelsen av sjefredaktør Åshild Mathisen. Konsernledelsen, med konsernsjef Per Magne Tveiten, mener at Vårt Land-direktøren aktivt motarbeidet konsernets interesser - mens Mathisen og hennes støttespillere mener hun ble trakassert.

Les saken: Medietopp ovelevde mistillit

Konflikten fikk tidligere KrF-leder Valgerg Svarstad Haugland til å si opp den kristne dagsavisen, og blande seg inn i redaktørspørsmålet i en avis som dekker hennes embedsområde. Det mener jeg er prinsippløst og uryddig.

Den ekstraordinære generalforsamlingen tidligere i denne uken ga ikke flertall for å kaste konsernledelsen. Men allerede 3. mai blir det ordinær generalforsamling, og da er det foreslått å bytte ut hele styret. Inn kommer blant annet First House-partner og tidligere redaktør Hans-Christian Vadseth.

Her er sakspapirene: Generalforsamlingen i Mentor Medier

Der fremgår det også at maktkampen ikke bare handler om et konsern som mottar rundt 80 millioner kroner i årlig pressestøtte til Dagsavisen og Vårt Land - det er også et konsern som har en verdi på pluss/minus 250 millioner kroner, ifølge en ny verdsettelse fra Sparebanken1.

SLAKTEVERDIEN: Bit for bit er Mentor Medier verdt 285 millioner kroner. Men samlet trekker man fra en konglomeratrabatt og kommer frem til verdien for hele konsernet på 213 millioner.

Det interessante er at Sparebank1 Marked mener at bitene hver for seg er mer verdt enn totalen. Det kan gi vann på mølla til dem som vil splitte opp og skille Vårt Land fra Dagsavisen.

Det blir nok å snakke om på generalforsamlingen om to uker.

PS! NRK lagde i sin tid et humorinnslag om hvor vanskelig det er for Vårt Land-journalister ikke å banne. Den videoen har fått et nytt og aktuelt liv:

Hva mener du? Er det innenfor å sammenligne konsernsjefen i Mentor Medier med Senterpartiets guttetur og grisemeldinger?