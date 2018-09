Ferske meningsmålinger viser den enorme slitasjen Kristelig Folkeparti får av å sitte på vippen.

Flere meningsmålinger gir KrF rundt tre prosents oppslutning, og et slikt valgresultat ville feid partiet nesten helt ut av Stortinget.

Selv om meningsmålingene har store feilmarginer, så er det en klar trend over lang tid at KrF mister oppslutning. Nettstedet pollofpolls.no har analysert de ti siste gallupene, og tendensen er entydig:

■ Rundt 85.000 velgere, eller snaut 70 prosent er lojale.

■ Av 18.000 velgerne som har forlatt KrF, har 13.000 gått til borgerlig side.

De misfornøyde KrF-velgerne går altså til høyre, og valgresultatet i 2017 viste noe lignende: Nå er partiet nede på grunnfjellet. De lojale KrF-velgerne er kristne, konservative og eldre - og de bor på sørvestlandet.

Å gå til venstre - og åpne for et samarbeid med SV og Rødt - er å stikke en finger i øyet på velgerne som er igjen. Det vil være så dristig at hele partiets eksistens står i fare.

Normalt er det lettere å få igjen velgere som har forlatt partiet i frustrasjon over manglende retningsvalg, enn å skaffe seg helt nye velgere fra venstresiden.

I den ferske boken «Det som betyr noe. Et KrF for vår tid» antyder partileder Knut Arild Hareide at et samarbeid mot venstre kan ha noe for seg, og han avdramatiserer kursvalget: - Noen har hevdet av hvem KrF skal samarbeide med, er en debatt om KrFs sjel. Men vår identitet er ikke avhengig av høyre- eller venstresiden. KrFs sjel ligger i den politiske bevegelsen som er vårt parti, skriver han.

Problemet er at den politiske bevegelsen står stille, og at partiet sprekker i den politiske spagaten vippeposisjonen har gitt dem. Dersom KrF-lederen leder partiet ned fra gjerdet og over til venstresiden, så sprekker partiet. Hvis partilederen overlever en slik kuvending, så risikerer Knut Arild Hareide å bli partileder uten et parti.

Det er ingen tvil om at vippeposisjonen har tært på partiet, og at det er sterke krefter som vil ha Kristelig Folkeparti inn i en regjering. Da kan partiet velge mellom å gå inn i Erna Solbergs regjering, og danne en borgerlig flertallsregjering med Frp, Høyre og Venstre.

Det vil være i tråd med historien. Med unntak av Erna Solbergs regjering har KrF deltatt i alle ikke-sosialistiske samarbeidsregjeringer siden andre verdenskrig.

Går KrF vil venstre, vil en Jonas Gahr Støre-regjering være avhengig av støtte fra Rødt, Miljøpartiet De Grønne og SV. Det eneste av disse partiene som Knut Arild Hareide ser som en rød klut, er Rødt: - Det populistiske partiet Rødt fremstår nå som det soleklare fløypartiet på venstresiden, skriver Hareide i boken, mens han sier at KrF og SV har «flere ganger funnet sammen i etiske debatter om menneskeverd og sortering».

Det er verdt å nevne at prinsipprogrammet til Rødt ikke inneholder ordet kristendom, men tar til orde for religionsfrihet. Mens SVs arbeidsprogram blant annet vil «gjøre barnehageloven og rammeplanen for barnehager religions- og livssynsnøytral». SV vil fjerne K'en i KRLE-faget, ha et sekulært livssynsfag og «fjerne kravet om at "om lag halvparten" av tiden skal brukes på kristendom».

Dersom Knut Arild Hareide klarer å selge et samarbeid med SV inn hos konservative KrF-velgere på sørvestlandet, har Norge fått en ny politisk profet.

Hva mener du? Bør Kristelig Folkeparti gå ned fra gjerdet, og bør partiet i så fall gå til høyre eller venstre?