Per Sandberg til krig på for mange fronter

Den allmenne oppfatningen er at Fremskrittspartiets Per Sandberg har gjort en god jobb som fiskeriminister. Årsaken til at han nå etter alt å dømme velger å gå av er altså ikke politikk, men dømmekraft.

Kjærlighetsforholdet til den norsk-iranske asylinnvandreren Bahareh Letnes og ikke minst parets kjærlighetsferie til Iran ble en hengemyr av konspirasjonsteorier og anklager det ble vanskelig å komme ut av.

Og kritikken var knallhard, både blant opposisjonspolitikerne på Stortinget (ikke uventet), men også blant hans egne støttespillere i Fremskrittspartiet.

Landsstyremedlem Mazyar Keshvari ble både sint og såret, og ba offentlig Sandberg vurdere om hans hvitvasking av regimet i Iran gjorde det uforenlig med å ha tillitsverv i partiet.

Og partikollega Christian Tybring-Gjedde ba offentlig statsminister Erna Solberg vurdere om Per Sandberg kunne fortsette som fiskeriminister etter Iran-saken.

Ennå vet vi ikke om Per Sandbergs regelbrudd med å ta med jobbtelefonen til Iran har kompromittert norsk sikkerhet. Vi kjenner heller ikke alle omstendighetene rundt kjæresten Bahareh Letnes, som for eksempel hvor sterke bånd hun har til den iranske ambassaden i Norge og til det iranske prestestyret.

Foreløpig er ikke Per Sandbergs beslutning om å trekke seg offentlig bekreftet, men tidligere Frp-partileder Carl I. Hagen er ikke i tvil: - Han hadde ingen annen utvei. Det begynte å bli et ganske kraftig opprør i partiet. Omsider har han handlet klokt, sier Hagen til Aftenposten.

NY FISKERIMINISTER: Tidligere parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet Harald Tom Nesvik blir trolig ny fiskeriminister.

Hvis tidligere parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik overtar som fiskeriminister, så går stafettpinnen videre til en meget erfaren og respektert politiker med fem perioder og 20 år bak seg på Stortinget.

De politiske konsekvensene av «Irangate» er usikre, spesielt internt i Fremskrittspartiet. Kortsiktig er den moderate fløyen styrket, men Frp er avhengig av velgertekket til folk som Sylvi Listhaug og Per Sandberg.

Saken er også en skrape til statsminister Erna Solberg og partileder Siv Jensen. Det gikk over en måned fra Fiskeribladet først begynte å problematisere Sandbergs forhold til Iran, og til saken nå får sin avklaring. I mellomtiden er Sandberg - og dermed regjeringen - presset fra skanse til skanse.

I likhet med Sylvi Listhaug velger Per Sandberg å trekke seg selv. Ingen av dem gikk altså av som følge av resolutt handlekraft fra statsministeren. Det kan lett skape inntrykk av lite styring.

Sylvi Listhaug falt fordi hun fikk flertallet på Stortinget mot seg. Per Sandberg faller fordi han gikk til krig på for mange fronter samtidig, ikke minst sine egne nærmeste støttespillere.

Hva mener du? Er det riktig av Per Sandberg å gå av som fiskeriminister?