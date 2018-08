Prinsessen fra Bloksberg på statens regning

Det har oppstått en pussig debatt om prinsesse Märtha Louise kan få selge landstedet Bloksberg, som hun har eid i snart 18 år.

Det springende punktet er om staten har bevilget penger til landstedet, og om staten i så fall bør ha hele - eller deler - av salgssummen.

Til det er svaret enkelt: Nei!

Etter mange tiår med rot og bevilgninger i grenseland mellom privat og offentlig virksomhet, kan ikke staten ta tilbake penger som ble gitt for mange, mange år siden.

Senterparti-politiker Per Olaf Lundteigen reagerer på at prinsesse Märtha Louise dermed kan tjene privat på investeringer gjort av det offentlige. Prinsippielt har Lundteigen rett, og det burde aldri vært gjort slik.

Men gjort er gjort, og spist er spist.

Derimot er det et dårlig forslag at staten skal kjøpe Bloksberg. Stedet har ikke noe spesiell arkitektonisk verdi, og vi må kunne leve med at de kongelige kjøper og selger hytter uten å gjøre hyttene til nasjonale minnesmerker etterpå.

Dessverre er det en lang historisk tradisjon i det norske kongehuset for å blande privat og offentlig økonomi, og den historien binder. Det er greit at man angrer, men angeren gir ingen rett til å få tilbake pengene.

Bloksberg har gått i arv i kongefamilien siden 1947, og ble overført til Märtha Louise i 2001. Tomten er på 12 mål. Taksten er på 35 millioner kroner, mens megleren drømmer om å få 70 millioner for sommerhytta, som ligger over Hankøsundet med utsikt til Hankø Yacht Club.

Så sent som for en uke siden delte Märtha Louise bilde fra solnedgangen ved Bloksberg på Instagram og morgenen etter skrev hun at hun vil savne utsikten over Hankøsundet en vakker morgen.

Den lokale megleren Gunnar Olai Stavlund synes 70 millioner kroner høres mye ut.

- Det vil være et tap for Hankøs historie om stedet forsvinner ut av kongefamilien. De har kastet glans og prestisje over Hankø med sitt blotte nærvær, blant annet i seilermiljøet. Om det går ut av kongefamilien er en æra over for Hankø, og det er kanskje litt trist, sier eiendomsmegler Gunnar Olai Stavlund til Fredriksstad Blad.

Historisk burde det offentlige sørget for å sikre pengene de har bevilget, og fått igjen investeringene ved eventuelle salg ut av kongefamilien.

Det har ikke skjedd, og da står man igjen med skjegget i postkassen.

Så da kan prinsessen reise fra Bloksberg på statens regning, og inkassere opptil 70 millioner kroner i gevinst på et skattefriet salget av eiendeler som staten har vært med på å bygge opp.

Hva mener du? Er det rimelig at staten får igjen pengene den har bevilget til Bloksberg opp igjen årene, eller er det for sent å komme med det nå?