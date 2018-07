Rosenborg på godfot med løgn og beskyldninger

Fra tid til annen får næringslivet tilbud om å få lederopplæring av tidligere spillere eller ledere fra fotballen.

Det burde vært motsatt.

Mens lederskifter og nedbemanning er hverdagskost i det normale yrkeslivet, går det ofte over alle stag i fotballen. Men det er sjeldent vi har sett en så rotete prosess som den som nå utspiller seg i Rosenborg.

Så kan det innvendes at RBKs styreleder Ivar Koteng er en suksessfull eiendomsinvestor, og sånn sett kommer fra næringslivet selv (selv om han ikke leder noen stor bedrift med mange ansatte).

Men det er likevel noe med fotballklubber som ofte blir rotete med uklare roller mellom ledelse, styret, spillerne og sportslig ledelse når det gjelder en rent sportslig avgjørelse som trenerskifte.

I Rosenborgs tilfelle er ikke det viktigste om det er riktig eller ei å sparke RBK-trener Kåre Ingebrigtsen og assistent Erik Hofthun, men tidspunktet og måten det er gjort på. Og om det er riktig at den nye treneren ble spurt tre dager før Kåre Ingebrigtsen fikk beskjed om at han fikk sparken.

Og nå virvler gjensidige beskyldninger gjennom luften:

«Vi, en samlet spillergruppe, er monumentalt uenig i styrets beslutning om å avskjedige Kåre og Erik». (Spillergruppa i Rosenborg).

«Det virker som om Ivar Koteng må hjelpe alle med hukommelsen». (Kåre Ingebrigtsen).

«Dette er løgn fra Kåre Ingebrigtsen». (Ivar Koteng).

Det kan være verdt å minne om at en av Rosenborgs kjerneverdier er åpenhet, og at klubben skal ha « en ærlig og direkte kommunikasjonskultur».

Til nå fremstår det som åpenbart at noen lyver eller husker det de vil.

Fra utsiden ser det ut som om Rosenborg har underprestert under Kåre Ingebrigtsen, hvis målsetningen er å spille i Champions League.

I Norge har klubben vært dominerende de siste årene.

For øyeblikket ligger Rosenborg på 2. plass i Eliteserien og er videre til kvartfinalen i cupen.

Styret er likevel i sin fulle rett til å mene at dette ikke er godt nok, og at Kåre Ingebrigtsen ikke er rett mann til å lede RBK til nye triumfer internasjonalt.

Det er interessant å merke seg at styret blant annet består av tre tidligere spillere - Rune Bratseth, Vegard Heggem og Fredrik Winsnes (vara).

I Rosenborgs vedtekter står det at styret ansetter daglig leder og sportslig ledelse og fastsetter instruks for disse. At styret vil ha ny hovedtrener, er etter boka. Men det er påfallende at sportslig leder Stig Inge Bjørnebye var på reise da styret sparket hovedtreneren, og etterpå har vært taus som en østers i trenerskiftet.

Nå har jeg vært på reisende fot både i går og idag, og ikke fått meg meg alt, men klarer ikke å se noen uttalelser fra Stig Inge Bjørnebye? Hva er egentlig hans rolle i RBK? Er det ikke vanlig praksis at Sportssjef er med på pressekonferanse? Er han kun papirflytter? #RBK — Joacim Jonsson (@Joacim_Jonsson) 20. juli 2018

Fotballekspert Joacim Jonsson tar bladet fra munnen: - Kaos er vel et beskrivende ord på Lerkendal om dagen. RBK står foran et vanskelig vindu, der de må treffe. Jeg tipper det brenner under beina på Bjørnebye også, følger han opp på Twitter.

Rosenborgs verdigrunnlag er den såkalte godfot-teorien, som blant annet sier at i Rosenborg «vil alle samhandling til klubbens beste».

VERDIGRUNNLAG: Den såkalte godfot-teorien står sentralt i Rosenborgs teoretiske verdigrunnlag. Den siste uken har vist en annen praksis.

I uken som har gått har Rosenborg tvert imot stått på godfot med løgn, gjensidige beskyldninger og bakvaskelser. Taper de mot Celtic i kveld blir det månelyst på Lerkendal.

Hva mener du? Forstår du at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken, og er du fornøyd med måten det skjedde på?