Ryanair til Rygge kan spare oss for milliarder

Nettavisens nyhet om at Ryanair er i samtaler om å starte flygninger fra Moss Lufthavn Rygge er en god nyhet.

I første omgang for de 430.000 innbyggerne i Østfold og Follo-regionen, som dermed får kortere vei til en flyplass - men også for Moss, som kan håpe på flere hundre nye arbeidsplasser.

I beste fall kan en gjenåpning av flyplassen redusere behovet for å bygge en tredje rullebane på Gardermoen. Foreløpige kalkyler går ut på at selve rullebanen kommer på 19 milliarder kroner. I tillegg må man ruste opp flyplassen for flere milliarder kroner.

Avinor planlegger altså å bygge ut statseide Gardermoen, samtidig som det står en privat flyplass ubrukt 11 mil lengre sør.

Nettavisen har fått bekreftet fra flere hold at det er samtaler mellom Rygge og Ryanair om at selskapet skal etablere sin nye skandinaviske base på flyplassen.

På analytikerkonferansen tidligere denne uken sa O'Leary at selskapet akter å opprette flybaser i Skandinavia og Frankrike, som en konsekvens av at selskapet nå åpner for fagforeninger.

- Ved å opprette baser i Skandinavia, kan vi tilby mye lavere billettpriser enn Norwegian og SAS. Det er to selskaper med veldig høye kostnader og veldig høye flybillettpriser, sier O'Leary.

Nettavisen fikk også bekreftet kontakten fra Rygge sivile lufthavn.

Men det er for tidlig å ta det for god fisk. Dagen etter sier Ryanair at selskapet ikke har noen umiddelbare planer om å fly fra Rygge.

At det kommer litt uklare signaler på det nåværende tidspunktet, er naturlig. Ingen avtaler er inngått, og ringreven Michael O'Leary vil selvsagt ha flere utganger fra hiet mens forhandlingene pågår.

Uansett: Om det blir Ryanair eller et annet lavprissselskap som starter flygninger fra Rygge, så er det svært gode nyheter. Miljømessig eliminerer flyplassen lengre sør rundt 220 kilometer unødvendig flygning for passasjerer som eksempelvis skal tur/retur Oslo-København.

For norske politikere er det positivt at Ryanair nå er åpen for fagforeninger og et organisert forhold mellom selskapet og de ansatte. Frivillig rett til å organisere seg er en bærebjelke i norsk arbeidsliv, og en forutsetning for å ønske en Ryanair-base velkommen på Rygge.

Hva mener du? Er du glad for at Ryanair nå vurderer å åpne på Rygge igjen, eller liker du ikke selskapet?