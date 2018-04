Sex, løgn og skitten politikk

De er nesten ikke til å tro, episodene som er avdekket det siste halve året. Her er et lite utdrag:

— Fremskrittspartiets nestleder Ulf Leirstein sendte hardporno og foreslo trekantsex med en mindreårig gutt i FrpU.

— Venstres partileder Trine Skei Grande anklages for å ha hatt sex med en 17-åring i en åker.

— Senterpartiets Ola Borten Moe var på parti-guttetur, der det sendes sexsjikane til partileder Liv Signe Navarsete.

— Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise hadde angivelig sex med en beruset 16-åring.

— Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske går av etter seks varsler om seksuell trakassering.

Hva er det som skjer?

Tar man sak for sak, så fremkommer det en salig blanding av rene seksuelle overgrep, klassisk #metoo, sjikane og grenseoverskridende adferd. Noen av påstandene innebærer klare lovbrudd - andre beskriver handlinger som er lovlige, men moralsk tvilsomme. De fleste setter store spørsmålstegn ved de involvertes dømmekraft.

Hvor var eksempelvis dømmekraften da ti partikammerater i Senterpartiet dro på hyttetur, og i fylla sendte melding til daværende partileder Liv Signe Navarsete med teksten: «Vi har lyst på fitta di» klokken halv ett natt til en søndag?

Ifølge VG var følgende personer til stede:

Nåværende 1. nestleder Ola Borten Moe, tidligere statssekretær Morten Søberg, tidligere politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Ivar Vigdenes, nåværende ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, tidligere statsekretær i Kommunaldepartementet, Erlend Fuglum, fylkesråd i Trøndelag, Thomas Iver Hallem, fylkessekretær Rune Hjulstad, Sp-rådgiver Jostein Grande, samt to menn som ikke har verv i partiet.

Feigt nok vil ingen av dem innrømme hvem som skrev inn tekstmeldingen på Morten Søbergs mobiltelefon.

- Jeg opplevde det som at de bare ville minne meg på at jeg var en dritt, sier Liv Signe Navarsete til VG.

Hva kan vi konkludere med etter disse opprullingene? Først og fremst at det later til å være brodne kar i så godt som alle partiene.

Men det etterlater også inntrykk av en politisk kultur som er fjern fra hverdagen til folk flest. Og det kan igjen henge sammen med en livsstil som er fjern og elitepreget - med mange overnattinger, festkultur hvor voksne og unge deltar sammen, og et stortingsliv der mange bor på hybel og lever et singelliv i hovedstaden.

Folk flest har ikke noe med hvem som har sex med hvem. Så lenge det ikke er snakk om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep, så tilhører det privatlivets fred.

Men det er negativt hvis politikken i virkeligheten er en form for russetid der det går vilt for seg. Med så slett dømmekraft i private sammenhenger er det nærliggende å frykte at dømmekraften ikke er spesielt mye bedre når de samme folkene skal styre over oss andre.

Enkeltsaker går over for partiene, men mengden som nå er rullet opp kan skape politikerforrakt. Det rammer det store flertallet av norske politikere som arbeider hardt for å gjøre samfunnet bedre.

For å si det på engelsk: Clean your act up!

Hva mener du? Er dette toppen av isfjellet, eller er det en råtten politisk kultur i de fleste partiene?