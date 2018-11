Siv Jensens hytteleie er suppe på en spiker

Finansminister Siv Jensen har leid en enkel hytte uten vei i ti år for 40.000 kroner i året, og betaler i tillegg 13.000 kroner i året for en båtplass. Utleier er forretningsmannen Johan H. Andresen.

Kritikerne hevder at leien er for lav, men anslagene for hva som eventuelt er riktig markedsleie spriker voldsomt.

Forklaringen er enkel - det finnes ikke noe marked for slike tilfeller som tar høyde for at leietakeren både har pusset opp hytten og har ansvaret for utvendig og innvendig vedlikehold.

To ganger har finansminister Siv Jensen svart på spørsmål om saken i Stortinget. Både Rødts Bjørnar Moxnes og SVs Torgeir Knag Fylkesnes har stilt to spørsmål hver, så Siv Jensen må svare enda to ganger til uten at det reelt har skjedd noe mer i saken.

Her er spørsmål og svar:

Spørsmål den 12. oktober fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og svar fra Siv Jensen.

Spørsmål den 22. oktober fra Bjørnar Moxnes (Rødt) og svar fra Siv Jensen.

Spørsmål den 7. november fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) uten at Siv Jensen har svart foreløpig.

Spørsmål den 9. november fra Bjørnar Moxnes (Rødt) uten at Siv Jensen har levert sitt svar foreløpig.

Redaktør Trygve Hegnar, som i en årrekke hadde hytte rett i nærheten, skriver at han «vil faktisk tro at 40.000 kroner ikke er så langt fra det man kan kalle gjengs leie for det som i utgangspunktet var "ubeboelig" på Grimsøya, men om det fantes en korrekt og noe høyere markedspris, så må den være vesentlig høyere for at dette skal være en sak for Stortinget».

Jeg er enig med Hegnar. Utleier og leietaker er enige om at 40.000 kroner var rimelig årsleie for den enkle hytta.

Å dra inn hva markedsprisen for en slik tomt eller hytte er ved salg, er irrelevant. Siv Jensen har ikke kjøpt hytta.

Når Dagens Næringsliv skrev at Siv Jensen kan «ha fått en rabatt sammenlignet med markedspris på rundt fire millioner kroner», så er det fri fantasi.

Senere ble det moderert til «opptil flere millioner kroner» og senere til 1,4 millioner kroner over en ti års periode, basert på et regnestykke på hva Johan H. Andresen taper på å leie ut hytten, og stedet for å selge den til markedspris.

Her blander avisen sammen hva det koster Johan H. Andresen å eie en nabohytte han foreløpig ikke trenger privat (han har flere barn), med hva som er riktig leie.

Det er helt klart at Andresen ville tjent på å selge hytta og ha pengene i banken, men når du er milliardær så betyr det ikke så mye gitt at du en eller annen gang vil bruke hytta til familien.

At det koster Johan H. Andresen 200.000 i året å eie hytta, betyr ikke at det er riktig leiepris. For 200.000 kroner i juli, kunne Siv Jensen trolig bodd på suite på et luksuriøst strandhotell med alle måltider servert og med champagne til frokost.

Uansett: Det sentrale spørsmålet er hva som er riktig leie for noen sommeruker på en svært enkel og liten hytte uten vei. Regner du med tre sommeruker i juli, og tar med båtplassen, så er den praktiske ukeleien når 18.000 kroner i uka - eller drøyt 2.500 kroner i døgnet.

Til nå har ikke noen påvist at hytteleien er under en anslått markedspris, og det er som nevnt irrelevant for det regnestykket om Johan H. Andresen tjener eller taper på å beholde hytta i egen eie.

Det er heller ikke påstått - langt mindre påvist - at det har skapt uheldige bindinger for Siv Jensen i noen konkrete saker overfor Johan H. Andresen.

Det blir ikke noe saftig av å koke suppe på en spiker.

Hva mener du? Er dette storm i et vannglass, eller mener du at Siv Jensen har opptrådt uklokt?