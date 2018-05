«Skandalesaken» er en bagatell

For 13 år siden kjøpte det kommunale selskapet Omsorgsbygg en tomt i Altea for 3,4 millioner kroner for å bygge sykehjem. Oslo var lovet å få byggetillatelse, men etter lokalpolitisk krangel i Spania ble tomten liggende død.

Sylvi Listhaug hadde politisk ansvar for det feilslåtte prosjektet, og dette har blitt et rødgrønt glansnummer når de skal kritisere Frp-politikeren - nå sist med Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl.

- Her har det vært rot fra dag én. Totalt har Oslo kommune brukt 30 milloner kroner på den steinrøysa der nede, som kunne vært brukt til å styrke eldreomsorgen i Oslo, sier eldrebyråd Tone Tellevik Dahl til Nettavisen.

SELGER TOMTEN: Nå vil Oslo kommune selge den ubrukte tomten i Spania.

Listhaug fikk fortjent politisk kritikk dengang for at det ikke ble noe av prosjektet. Men det er 13 år siden, og økonomisk er tomten en pølse i slaktetiden. Tomten har ligget brakk i alle disse årene.

Først fikk ikke det borgerlige byrådet fingeren ut til å selge tomten - og nå har de rødgrønne hatt makten i snart tre år uten å ha fått solgt den. Begge parter er større i ord enn i gjerning når det gjelder handlekraft, åpenbart.

Men for å sette «skandalen» i relieff:

Det rødgrønne byrådet har planer om å øke nettogjelden til Oslo kommune med 30 milliarder kroner i inneværende fireårsperiode.

Allerede i 2018 betaler Oslo kommune drøyt to milliarder kroner i renter i året. Det vil øke kraftig de neste årene.



Listhaugs tomtekjøp er altså vesentlig mindre enn de 5,5 millioner kronene Oslo betaler i renter - hver eneste dag!

ENORM GJELD: Det rødgrønne flertallet har planer om å øke lånegjelden til over 60 milliarder kroner - slik at gjeldsgraden blir fordoblet i forhold til nivået i 2014..

Selvsagt var det dumt å kjøpe en tomt i Spania og planlegge et sykehjem det aldri ble noe av. Men det er vesentlig mer kritikkverdig å kjøpe 600 leiligheter i et brennhett boligmarked uten budrunder og via tvilsomme mellommenn.

Forskjellen er Boligbygg-skandalen skjedde i fjor og i forfjor, under det nåværende rødgrønne byrådet. Og at etterspillet fortsatt pågår med Økokrim-siktelser og annen etterforskning. Ingen vet ennå hvor mange millioner kroner som har fordunstet.

Det er flott at Tone Tellevik Dahl nå omsider planlegger (!) å kontakte en eiendomsmegler for å få solgt tomten i Spania. Det er ikke lenge siden hun overtok som ansvarlig byråd, så Tellevik Dahl viser faktisk mer handlekraft enn forgjengerne.

Det vil være en hyggelig bonus om tomten faktisk har en verdi, og det er utrolig at det har gått en årrekke uten at noen politikere har sørget for å få tatt en telefon til en spansk eiendomsmegler.

Men det burde være ferskere saker å ta tak i hvis de rødgrønne politikerne vil kritisere Frp-politiker Sylvi Listhaug. Det smaker litt av snøen som falt i fjor.

Sånn sett er det viktigere om Tone Tellevik Dahl, som ny byråd for eldre, helse og arbeid - og dermed delvis ny ansvarlig for Boligbygg Oslo KF - bidrar til å rydde opp i den økonomiske skandalen og får stilt de ansvarlige til ansvar for milliontapene.

Offentlig sløsing og korrupsjonslignende virksomhet er en dårlig miks, uansett om det skjer med rødgrønne eller blågrønne politikere ved roret.

Hva mener du? Er det greit at Sylvi Listhaug forsatt får kritikk for sykehjemstomta hun kjøpte i 2004, eller synes du saken begynner å bli for gammel?