Søkerne skyr skole som henger ut elevene

Læreren Simon Malkenes ved Ulsrud videregående skole høstet storm blant elevene etter at han utleverte klassemiljøet på Dagsnytt18.

«B banner og roper. M vandrer. R har ikke gjort noe hittil i dag», sa Malkenes, og elevene kjente seg igjen personlig.

Her er mer fra lektorens dagbok: «Nå krangler R og S høyt. D synger».

- Selv om det ikke var meningen fra Malkenes' side å krenke oss, var det nettopp det historien gjorde. Den føltes stigmatiserende, som å bli tråkket på, skrev et flertall av elevene i et leserinnlegg i Aftenposten.

Senere har det utviklet seg til en debatt om lærerens ytringsfrihet. Den er et sidespor - læreren må ha en selvsagt rett til å fortelle om ting som ikke fungerer i hans klasserom, på hans skole og i Oslo-skolen.

EN SKOLETIME: Lektor Simon Malkenes skildrer en time i sin egen klasse.

Men det er også en annen side, og det er elevenes rettigheter til ikke å bli hengt ut offentlig av sin egen lærer. Opplæringsloven sier at «alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring» og at «skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering».

Jeg vet ikke om lektor Malkenes har gjort forsøk på å skjerme enkeltelever. Men hvis enkeltelever kjenner seg igjen i lærerens ytring på NRK, så har han gått over streken. Det handler ikke bare om ytringsfrihet, men også om en grunnleggende forståelse av lærerrrollen.

Sett fra elevenes side er det åpenbart: Fri oss fra lærere som viser oss så lite respekt at vedkommende henger oss ut offentlig. Hadde jeg opplevd det fra min egen lærer, ville jeg mistet all tillit til læreren. Det hadde åpenbart påvirket min læring i klasserommet.

Sånn sett står ikke lærerers ytringsfrihet står ikke over elevens rett til en utdannelse som fungerer - like lite som psykologer står fritt til å utlevere sine pasienter.

Malkenes driver skolepolitikk, og har i en årrekke vært kritisk til Oslo-skolen - blant annet i boken «Bak fasaden i Osloskolen», som i følge reklamen «er ein systemkritikk av den liberale skolen og ekstremvarianten ein finn i Oslo».

Til tross for at Osloskolen har bedre resultater enn skolene i resten av landet, så har Malkenes brukt sin ytringsfrihet til å påvirke styringen av sin egen arbeidsgiver. Det er helt greit at han fortelle om sine erfaringer, men det betyr ikke at han har rett i sine politiske råd.

Nå ønsker han å endre opptaksreglene for videregående skole, og få fjernet fritt skolevalg. Flinke elever skal ikke lenger få søke seg frem til de skolene de ønsker å gå på, men fordeles jevnt utover. Hensikten er at de flinke elevene skal hjelpe de svake elevene oppover, ifølge Malkenes.

Senere har det kommet forslag om å ta penger fra de gode skolene og øke bevilgningene til de dårlige skolene i Oslo. I dag er hovedsystemet at pengene følger elevene, men med visse justeringer for å hjelpe de svakeste skolene økonomisk.

Men hovedsystemet er - fornuftig nok - at det lønner seg å drive populære skoler. Og det får man med gode elevresultater. Så må systemet praktiseres fornuftig, slik at skoler med problemer får hjelp til å arbeide seg ut av problemene. Man må forandre det som ikke virker - ikke hele systemet.

Problemet for Ulsrud videregående skole, som ligger i et godt bomiljø på Bøler, er at skolen fylles opp med elever som ikke frivillig har søkt seg dit. Nå vil lektor Malkenes fylle opp skolen med flinke elever - med tvang.

NESTEN INGEN SØKERE: Bare åtte av over 3.100 søkere ønsket seg til Ulsrud videregående skole.

Det mange glemmer er at skolen Simon Malkenes er lektor på er i særklasse. Søkertallene viser at de fleste skolene har flere hundre søkere, og ingen er i nærheten av Ulsruds søkertall.

Av 3.131 søkere til studiespesialisering i fjor, var det bare åtte - 8 - som søkte seg til Ulsrud. Det spørs om lektoren har gitt et bidrag til å få flere til å søke seg frivillig dit til neste skoleår.

Hva mener du? Er det bra at karakterene avgjør hvilke elever som skal komme inn på de mest attraktive skolene, eller bør det jevnes ut mellom skolene?