Slik kan nye medlemmer kuppe Kristelig Folkeparti

Under en tilsynelatende rolig overflate foregår en voldsom mobilisering for å ta makten i Kristelig Folkeparti.

Det avgjørende for partiets - og regjeringen Erna Solbergs - skjebne er hvem som blir valgt som delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Landsmøtet skal diskutere forslaget fra partileder Knut Arild Hareide om å felle regjeringen og lage en sentrum/venstre-regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister.

Men det store spørsmålet er hvem som får stemme på de mange lokallagsmøtene, og om lokallagene vil binde utsendingene til å stemme den ene eller andre veien.

Hvem som helst kan melde seg inn i KrF og møte på lokallagsmøte, og det er eksempler på at flere av de nyinnmeldte har en fortid i Arbeiderpartiet. Mandag ble valget av delegater fra Sandnes avgjort av nye medlemmer, ifølge Aftenposten.

- Det er klart at de nye medlemmene hadde stor innvirkning, sier kommunestyrerepresentant Signe Johanna Nijkamp til Aftenposten.

I de fleste partilagene kan du betale kontingenten og komme rett inn fra gaten med stemmerett. Noen få har en regel om at du må ha vært medlem i to-tre måneder før du får stemmerett.

- Jeg synes det er gøy med mange nye medlemmer, men jeg syns det burde vært noen regler for hvor lenge man må ha vært medlem for å ha stemmerett for å ha stemmerett på årsmøtene, sier fylkesleder Jonas Andersen Sayed i Rogaland KrFU til avisen.

Det er massiv motstand mot venstredreiningen i resten av partiledelsen, og tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syversen advarer partiet mot å kaste statsminister Erna Solberg uten en grunn. Både ungdomspartiet og KrF-kvinnene er mot å svinge til venstre.

Men slik stemmeretten er kan en taktisk nyinnmeldt ha like mye å si som en partiveteran. Hvis det lykkes, kan Kristelig Folkeparti ikke bare skifte politikk, men også velgere og medlemmer.

Samtidig kan også folk på høyresiden gjøre det samme. Det koster 325 kroner å bli medlem av KrF, det kan gjøres på nettet, og man kan i prinsippet melde seg ut i samme øyeblikk som lokallagsmøtet er over.

Akkurat nå er alle fylkeslagene i gang med å avholde møter og avstemminger for å velge delegater til det ekstraordinære landsmøtet som møtes på Gardermoen klokken 10 den 2. november .

KrFU har 12 delegater, KrF-kvinnene like mange, sentralstyret har 11 delegater og de fra stortingsgruppen som ikke sitter i sentralstyret er med. Totalt er dette rundt 40 delegater til landsmøtet.

Resten blir valgt fra fylkeslagene, som typisk har fra tre til 12 delegater, avhengig av antall innbyggere i fylket og antall KrF-stemmer ved siste valg.

Her ser du reglene: Slik er landsmøtet sammensatt

Slik landsmøtet velges og er sammensatt, er det ingen tvil om at nye KrF-velgere kan avgjøre partiets veivalg, og at det er fullt mulig å kuppe partiet - og dermed regjeringsmakten i Norge.

Hva mener du? Er det demokratisk at noen tusen nyinneldte medlemmer i Kristelig Folkeparti kan avgjøre hvem som danner regjering i Norge?