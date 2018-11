Sorteringsparagrafen og kvinners avgjørelse

I helgen deltok mange tusen kvinner på demonstrasjoner rundt om i landet for å støtte abortloven.

Parolene gikk på kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Men dagens arbortlov sier noe ganske annet - nemlig at nemder skal bestemme aborter mellom 12. og 18. svangerskapsuke.

Som det heter i Lov om svangerskapsavbrudd (Abortloven): «Vedtak om svangerskapsavbrudd treffes etter samråd med kvinnen av en nemnd sammensatt av to leger».

Det er altså en misforståelse at dagens abortlov gir kvinnen selvbestemmelse. Frem til 12. uke gjelder det prinsippet, men etterpå er det en abortnemnd som bestemmer.

Når tilhengerne av dagens abortlov snakker om at man ikke vil tilbake til strikkepinnene, så er det kun retorikk. Ingen vil tilbake til en verden med illegale aborter.

Uenigheten går om abortlovens paragraf 2 c bør skrives om eller fjernes. Paragrafen åpner for abort etter 12. svangeskapsuke hvis «det er stor fare for at barne kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

FÆRRE ABORTER: Antallet aborter faller år for år.

De som ønsker å forandre paragrafen kaller den for «sorteringsparagrafen», og mener at den i praksis er en dødsdom samfunnet feller over fostre som eksempelivs har Downs syndrom.

Men det betyr ikke at kvinnene ikke vil få innvilget abort uansett. I dagens abortlov vil nemndene fortsatt kunne innvilge arbort hvis svangerskapet setter «kvinnen i en vanskelig situasjon».

I fjor ble det innvilget abort i 287 tilfeller etter paragraf 2c.

IKKE OPERASJON: Stadig færre aborter gjennomføres ved operasjon. Det vanlige er at svangerskap avbrytes med medikamentell behandling.

Det verste med abortdiskusjonen er at den er så frikoblet fra fakta. I 2017 ble det utført 12.733 svangerskapsavbrudd i Norge. Aborttallene er historisk lave, og Norge har den laveste abortraten for tenåringer i Norden. 96 prosent av alle aborter er selvbestemte, og 81 prosent blir utført før 9. uke, ifølge Abortregisteret.

Nesten alle aborter fremkalles med medikamenter, og ikke operasjoner.

TRENGER VI NEMNDER? I fjor ble nesten alle aborter gjennomført selvbestemt, og etter 12. svangerskapsuke ble så godt som alle søknader innvilget av abortnemndene.

I 2017 ble det utført 546 aborter etter nemndbehandling, eller rundt fire prosent av alle aborter. I fjor ble bare syv aborter avslått både i primærnenmden og i klagenemnden, ifølge årsrapporten fra registeret.

Samfunnet har en selvsagt rett til å avgjøre i hvilke tilfeller det offentlige helsevesenet skal tilby svangerskapsavbrudd. I dag ønsker vi eksempelvis av etiske grunner ikke å åpne for abort på bakgrunn av fosterets kjønn.

En annen diskusjon er om det offentlige helsevesenet skal tilby såkalt tvillingreduksjon, altså at man utfører abort på et friskt foster fordi kvinnen ikke ønsker å få tvillinger (de fleste tvillingaborter skyldes medisinske grunner, men det er friske fostre som er den vanskelige diskusjonen).

Hva er lærdommen av tallene?

Det mest åpenbare er at kvinner som er uønsket gravide ønsker å gjennomføre aborten så tidlig så mulig, naturlig nok. Å åpne for selvbestemmelse frem til 18. svangerskapsuke vil neppe føre til særlig flere senaborter, siden så godt som alle uansett får søknaden innvilget i dagens abortnemnder.

Og da gjenstår spørsmålet om hvorfor vi i det hele tatt har abortnemnder, og for den saks skyld den såkalte «sorteringsparagrafen». Hvis kvinner skal bestemme selv, så trenger man ingen slik paragraf.

Hva mener du? Er du engasjert i abortsaken?