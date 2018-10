Spillet er tapt for Hareide

Fredag ettermiddag får vi fasiten, men de fleste opptellinger viser at den blå siden har flertall på det ekstraordinære landsmøtet i Kristelig Folkeparti.

Uansett utfall står Kristelig Folkeparti igjen som et splittet parti med en svekket partileder. Det har vært en opprivende prosess etter at partilederen anbefalte partiet å gå inn i en regjering med støtte fra SV.

Knut Arild Hareide vil svinge til venstre, mens minst halvparten av partiet vil svinge til høyre. Og da hjelper det ikke å legge press på delegater for å få dem til å stemme mot sitt mandat fra fylkeslaget.

I går valgte Akershus, Vestfold og Oslo 23 delegater til landsmøtet - elleve røde og tolv blå. I dag gjenstår Østfold som siste fylke.

- Nå trenger Hareide et mirakel, oppsummerer NTB, og legger til at "KrF-lederen gikk trolig mer pessimistisk til sengs mandag enn han var da han stod opp mandag morgen".

Det er bra oppsummert. "Mirakelet" ligger nå i forsøke å påvirke delegater til å stemme mot mandatet de fikk fra sitt eget lokallag. Det ville være en desperat manøver på tvers av spillereglene og etterlate nye sår i partiet.

NTBs opptelling viser at det nå er 95 delegater som vil samarbeide md borgerlig side. Da er de blå bare ett delegat unna flertall, og det kommer etter alt å dømme fra Østfold. 96 er det magiske tallet for å ha flertall blant de 195 delegatene.

Da har fylkene som har mange KrF-stemmer og medlemmer fått relativt mye mindre å si enn fylker med hverken medlemmer eller velgere. Et eksempel er partilaget i Kristiansand som i KrF-sammenheng er større enn flere av fylkene i nord til sammen.

Hareide har selv lagt opp til en voteringsrekkefølge hvor det først skal stemmes over å fortsatt sitte på gjerdet i opposisjon. Når det forslaget faller, vil de fleste som ønsket å sitte på gjerdet falle ned på blå side, viser anslagene.

Alternativet er egentlig ikke stort bedre for partileder Knut Arild Hareide og generalsekretær Hilde Frafjord Johnson.

Ungdomspartiet, kvinnene og resten av ledergruppen vil fortsette på borgerlig side - i liket med et klart flertall i fylkene som utgjør Kristelig Folkepartis grunnfjell i "bibelbeltet" mellom Agder og Møre og Romsdal.

Selv om de skulle få et knapt flertall ved hjelp av press, så står de igjen som en klart svekket toppledelse for et splittet parti - eller det noen har kalt "regjeringspartneren fra helvete".

Hva mener du? Tror du Kristelig Folkeparti går til venstre eller til høyre, og tror du Knut Arild Hareide fortsetter som partileder?