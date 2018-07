SV skylder på klimaendringer uansett om det er regn eller tørke

Husker du regnværet i fjor sommer? Det plasket ned så mye at SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski rykket ut på Twitter med en advarsel:

- Synes du det regner mye i dag? Sånt kommer det til å bli mer av. La olja ligge nå!, skrev hun på det sosiale nettstedet Twitter.

I år er det hennes partikollega Lars Haltbrekken sin tur. Nå er det knallsommer med mye sol og tørke som er problemet, men forklaringen er den samme - klimaforandringene.

Det eneste som mangler er at man rykker ut mot gråvær og vindstille, men det kommer sikkert snart. Går man rundt med en hammer, ser alt ut som en spiker.

REGN: Klimaendringene har skylden

I år er det sol, varme og tørke som dominerer mediebildet. Og SV har svaret igjen: Lars Haltbrekken (SV) mener årets tørkekrise i landbruket skyldes klimaendringer som regjeringen er ansvarlig for, mener han ifølge et intervju med NRK. Også han vil kutte oljeutbygginger.

TØRKE: Klimaendringene har skylden

Det er lett å si seg enig med Venstres leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget: - Dette er panikk-populisme fra SV.

SV-utspillene føyer seg inn i rekken av forenklede utspill i miljødebatten, og begge sider i debatten gjør seg skyldig i forenklinger:

■ Er det uvanlig kaldt, kommer klimaskeptikerne løpende og kaller global oppvarming for en bløff.

■ Er det vått, tørt - eller egentlig hva som helst som er litt unormalt - så bruker miljøforkjemperne det som bevis på global oppvarming.

Sannheten er at begge deler er bløff. Været skifter fra dag til dag, og det er helt normalt med unormale variasjoner. At det er vått/kaldt/varmt (stryk det som ikke passer) en dag er verken bevis eller motbevis på klimaforandringer.

Heldigvis holder klimaekspertene hodet kaldt, og er normalt veldig forsiktig med å konkludere på basis av en varm og tørr sommer - eller måneder med plaskregn. De vet at det er tåpelig og kunnskapsløst.

Alle som fulgte med i fysikk på videregående husker termodynamikkens første og andre lov. For de som har glemt det: Energi kan verken oppstå eller forsvinne. Og varme overføres alltid fra et sted med høy temperatur til et sted med lavere temperatur.

I praksis: Tenk deg at det finnes en oppblåst ballong rundt jordkloden et stykke ut i verdensrommet, og at ballongen fungerer slik at solstråler og varme trenger inn, men ikke ut. Da har du et tilnærmet lukket system som etterhvert får tilført energi utenfra.

Hva har det å si for været?

Global oppvarming fører til at gjennomsnittstemperaturen stiger langsomt, men det betyr ikke at det blir varmere overalt samtidig. Tvert imot vil den nye energien føre til mer kaotisk vær - med mer varme noen steder, mer kulde andre steder etc.

Her er en tenkt værmelding fra 2050:

Metereologene og klimaforskerne mener at været vil bli varmere og våtere i fremtiden, som følge av global oppvarming og CO2 i atmosfæren. Men de som husker termodynamikken fra videregående skole forstår at det ikke betyr at det blir varmt og vått overalt, samtidig.

I 2015 var det 276 nedbørsdager i Bergen - i 2017 var det den våteste juni på 65 år. Det er ekstremt, men så varierer også værer ekstremt mye. Nedbøren i juni i år lå på drøyt en tredjedel av fjoråret.

VARIASJONER: Været i Bergen varierer fra år til år, og fra måned til måned. Det har det gjort før det ble fokus på global oppvarming også.

Poenget er at været varierer naturlig - samtidig som klimaforskerne mener at ekstremvær (altså enda større variasjoner) blir en konsekvens av global oppvarming.

Derfor forteller ikke en våt sommer eller en tørr sommer noe som helst om klimaforandringer. Å ta ethvert værfenomen som «bevis» for klimaforandringer, er juks.

Det er kort og godt helt useriøst å peke på mye regn eller tørke i landbruket, og bruke været som bevis på klimaforandringer som atpåtil regjeringen har ansvaret for.

Klimaspørsmål er viktig, og debatten må føres med fakta. Det gjelder spesielt for dem som slår hardt ned på «forskningsvegringen» de tillegger klimaskeptikerne.

Hva mener du om SVs klimautspill?