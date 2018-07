SV vil vinne valget på misunnelsesskatt

- Egoismen til den økonomiske eliten er et samfunnsproblem, mener SV-leder Audun Lysbakken, og serverer en mix av økt formueskatt, en straffeskatt på 27 prosent på høye inntekter og gjenninnføring av arveskatten.

Stakkars Ap-leder Jonas Gahr Støre hvis han må sy sammen en allianse med SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Mens de siste fører en uforsonlig kamp mot bilen, kappes Rødt og SV om å dra den økonomiske politikken mot venstre.

MISUNNELSESSKATT: SV-leder Audun Lysbakken vil skatte hardere både arvinger, de som har formue og de som har høye inntekter.

Lysbakken vil heve skattene med 14 milliarder kroner, og blant annet gå løs på alle de nesten 250.000 menneskene som tjener over 1,5 millioner kroner i året. Disse skal få en ekstra marginalskatt («straffeskatt») på 27 prosent.

I dag er den såkalte marginalskatten 46,7 prosent, mens SV altså vil heve skatten for alt man tjener over 1,5 millioner kroner til 73,7 prosent...

Det kommer sikkert til å gjøre underverker for deres vilje til å jobbe litt ekstra.

Et annet poeng: Legger man på arbeidsgiveravgiften, så tar staten over 80 prosent av dette lønnsarbeidet. For bedrifter vil det være svært lønnsomt å erstatte høykvalifisert arbeidskraft med roboter og automatisering, for der tar som kjent staten ikke inn fem øre i skatter.

Når man leser norske aviser og følger den offentlige debatten så er det lett å få et inntrykk av at kommuner og annen offentlig forvaltning alltid er sultefôret. Men slik er det ikke. Til nå i år har skatteinnbetalingene økt med 5,3 prosent - fra 424 milliarder første halvår i fjor, til 447 milliarder første halvår i år.

Det offentlige har altså fått 23 milliarder mer i innbetalt skatt, og det uten at skattesatsene er hevet. Og når det altså ikke offentlig pengenød som motiverer SVs forslag, så må det være ren misunnelse.

SKATTEVEKST: Det offentlige har fått 27 miliarder kroner mer - eller en vekst på 5,3 prosent - i skatt fra i fjor til i år.

Dersom SV får viljen sin, så skal alle som har en formue over 1,2 millioner kroner betale formueskatt. Vi snakker altså ikke om «de superrike», men om formuer svært mange har i boligen sin. Partiet sysler også med et forslag om en ny arveskatt, eller «dødsskatt», som den også kalles.

Det sies at Norge er det eneste land i verden der misunnelsen er sterkere enn seksualdriften. Sånn sett kan det være populært blant SVs velgere å foreslå skatteskjerpelser hos grupper som definitivt ikke stemmer SV.

Det er greit å være med på et spleiselag hvis man selv ikke er med på spleisen.

Problemet er at de foreslåtte skatteskjerpelsene også rammer norsk økonomi, investeringsvilje og i neste omgang evnen til å skape nye bedrifter og flere arbeidsplasser.

Uten kapital er det vanskelig å satse. Og det er allerede slik at den gruppen som har høye inntekter, også er dem som beskattes hardest. SVs forslag vil ikke bare ta de såkalt superrike, men også ledere og mellomledere i store bedrifter og høytlønte ansatte med spesiell kompetanse.

SV vil treffe de superrike, men skyter på blink med hagle. Etter flere år med økonomisk oppgang og økte skatteinntekter til stat og kommuner er det ikke en misunnelsesskatt på 14 milliarder landet trenger.

