Sverige bør stemme ut Stefan Löfven

Bare 40 prosent av de svenske velgerne støtter statsminister Stefan Löfven og hans rødgrønne allianse. Hans eget parti er bare en skygge av det det en gang var, og vil få en kraftig tilbakegang fra valget i 2014.

En hovedårsak til velgersvikten er at Sosialdemokratene får ansvar for en politikk som har sviktet statens viktigste oppgave, nemlig å tilby innbyggerne trygghet innenfor kontrollerte grenser.

Ikke nok med at den svenske regjeringen har ført en uforsvarlig innvandringspolitikk - den har også lagt skjul på konsekvensene av dårlig integrering ved å kamuflere gjengkriminaliteten i kriminalstatistikken og ikke vise noen vilje til å få frem de reelle økonomiske konsekvensene.

Søndag bør Sverige vise Sosialdemokratene og Stefan Löfven at nok er nok, og at landet trenger en ny politisk kurs. Og selv om det smerter, så er det umulig å få ro uten at Sverigedemokratene - som trolig får rundt 20 prosent av stemmene - blir med på råd.

I kveld er den siste partilederdebatten i Sverige, men den blir ikke avgjørende. Målingene er så tydelige at det er åpenbart at hverken de rødgrønne eller den borgerlige Alliansen får flertall. I grove tall får de 40 prosent hver, og så sitter Sverigedemokratene på vippen med 20 prosent.

Det som skjer etter valget, er mer spennende enn selve valgnatten.

LITE TROVERDIG: Mange svensker vil oppleve plakaten som lite troverdig, når man ser på kriminalitet og andre problemer etter en ukontorllert innvandring.

I Stockholm er det valgplakater med en smilende Stefan Löfven som sier at «Jag vill ha ett stärkare samhälle och ett tryggare Sverige».

Det er et dristig budskap fra en person som har sittet med makten under en helt ukontrollert innvandringsbølge, og som styrer et land med enorme sosiale og økonomiske problemer, og mye vold.

Det svenske nettstedet Pollofpolls har meningsmålinger mange år tilbake, og den tydelige trenden er at Sosialdemokratene har vært i fall siden 2012.

Det samme gjelder det konservative partiet Moderaterna, mens velgerne har gått til det innvandringskritiske partiet Sverigedemokratene, som har doblet sin oppslutning.

Sverigedemokratene kan meget vel bli Sveriges nest største parti.

Det er umulig å lese velgerbevegelsene som noe annet enn en kraftig folkelig protest mot innvandring, dårlig integrasjon og store sosiale og økonomiske problemer i bydeler uten kontroll i byer som Malmø, Stockholm og Gøteborg.

Dette er vanskelig å lese ut av offisiell svensk statistikk. Et godt eksempel er kriminalstatistikken, som bare ser på store regioner, og ikke har tall for de problematiske ghettolignende områdene.

Mens svenskene nesten daglig våkner til nyheter om grove voldsepisoder, drap og bilbranner, er det ikke omtalt i den offisielle statistikken. Slikt skaper mistillit til offentlige myndigheter generelt, og politikerne spesielt.

At også Moderaterna straffes, skyldes at partiet inntil nylig har vært del av den massive veggen som er stilt opp mot Sverigedemokratene. Velgerne protesterer mot at partiet skal behandles som «spedalske».

Det siste døgnet har det sirkulert ubekreftede nyheter om at Stefan Löfven vil gå av umiddelbart etter valget, men den svenske statsministeren har avkreftet det.

At Stefan Löfven ikke går frivillig, betyr på ingen måte at han sitter trygt. Men løsningen ligger på borgerlig side, der man før eller siden er nødt til å snakke med Sverigedemokratenes leder Jimmy Åkesson.

Da er det game over for Sosialdemokratene og Stefan Löfven.

Hva mener du? Bør Sosialdemokratene fortsette i regjering, eller er velgernes tale så tydelig at Sverige bør få regjeringsskifte?