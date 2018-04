Sylvi Listhaug som en lidende martyr

Veggmaleriet av Sylvi Listhaug på korset har skapt enormt engasjement på sosiale medier. Noen liker bildet, andre er opprørte. Og kunstneren må gni seg i hendene over at bildet har blitt så omdiskutert.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Helgheim sier det som bør sies: - Det er viktig å verne om ytringsfriheten. Vi ønsker ikke sensur, sier Jon Helgheim til Nettavisen.

Det er en klok liberal tilnærming. Frp-politikeren liker åpenbart ikke bildet, men skriker ikke opp om forbud og sensur av den grunn.

Og de som liker Sylvi Listhaug-bildet bør ha med seg forsvaret av ytringsfriheten neste gang det dukker opp kunst eller uttrykk de ikke liker. Sånn sett er bildet en god katalysator for hvor åpne rammer vi må godta for provokasjoner.

Det interessante med bildet er at det har mange tolkningsmuligheter og referanser. Gatekunstverket «Making a martyr», er signert AFK, og malt på et gatehjørne på Nygårdshøyden i Bergen.

Hensikten med ytringsfrihet er ikke å beskytte ytringer alle liker, men å forsvare retten til å provosere og krenke.

Sylvi Listhaug er naken, på et kors - over et bed av blomsterbuketter og mikrofoner. Over underlivet har kunstreren skrevet «Min Kamp», andre steder står det «Fri Palestina» og «Mass surveilence». Naglene gjennom hennes hender er dekorert med Rødt-logoen.

Debatten går høyt på Twitter og andre sosiale medier, og frontene går på kryss og tvers.

Etter min oppfatning kan man ikke være for å publisere Muhammed-karikaturer, og samtidig ønske sensur av denne typen politisk kunst. Som en varm forsvarer av ytringsfriheten har ikke Sylvi Listhaug noe annet valg enn å støtte kunstnerens rett til å ytre seg.

AFK sier selv at han malte bildet som mediekritikk, og det åpner for ulike tolkninger. Er det mediene som fremstiller Sylvi Listhaug som en Kristus-figur, eller er mediene viljeløse mikrofonstativ for Listhaugs egenprofilering?

Samtidig: Referansen til Adolf Hitlers selvbiografi er grov og provoserende. Man kan mene mye om Sylvi Listhaug, men å dra linjene til jødeutryddelsene er historieløst og usmakelig.

Og det er flott! Hensikten med ytringsfrihet er ikke å beskytte ytringer alle liker, men å forsvare retten til å provosere og krenke. Man trenger heller ikke å like bildet. Det er til og med lov å si at det er dårlig og at budskapet er forvirrende.

Likevel har kunsteren oppnådd sin hensikt. Han har malt et bilde som har fått Norge til å diskutere om Sylvi Listhaug er en martyr, eller om det er en rolle hun har fått hjelp av mediene til å fylle.

Såpass tåler Sylvi Listhaug.

Hva mener du? Er bildet godt eller dårlig? Lar du deg provosere, eller kveler du bildet med en gjesp?