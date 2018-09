Sylvi Listhaugs nyttige fiender

- Jeg frykter ikke svenske tilstander. Jeg frykter «Sylvi-tilstander», sier Venstres finanspolitiske talsperson til Dagbladet.

Mange observatører venter at Sylvi Listhaug blir valgt til ny nestleder i Fremskrittspartiet i dag. Samtidig er hun ute av regjeringen, og kan snakke friere fra sin posisjon på Stortinget.

- Jeg vil ikke lenger tie når hun snakker negativt om muslimer og innvandrere som gruppe og fremmer myter og fordommer. Minoritetsungdom i Norge må se at de har noen som snakker deres sak i offentligheten, sier Raja.

Dette må være som musikk i ørene for Sylvi Listhaug. Er det noe som vil hjelpe henne og den innvandringskritiske delen av Fremskrittspartiet, så er det offentlig debatt. Hennes tur til Rinkeby i Sverige rett før valget kan eksempelvis godt ha bidratt til borgerlig valgseier.

Listhaug har allerede svart på Rajas kritikk på Facebook, i et innlegg som foreløpig har fått over 500 delinger og godt over 3.000 likes og reaksjoner. Selv om kritikerne mener at hun er uregjerlig, så har hun sterk apell hos mange velgere som er redd for stor innvandring og dårlig integrering.

Samtidig er Sylvi Listhaug og hennes rådgiver, sosiale medier-eksperten Espen Teigen, flinke til stadig å komme i fokus for debatten.

Innvandring og integrering er saksområder som skiller de tre borgerlige regjeringspartiene, og der Venstres Abid Raja og Frps Sylvi Listhaug representerer ytterpunktene. Ingen av dem sitter i regjering, og det gir åpninger for å diskutere så fillene fyker - uten at det ødelegger nevneverdig for samarbeidet i regjeringen.

Sånn sett kan også Abid Raja tjene på at debatten går dem i mellom, og plasserer toneangivende opposisjonspolitikere på venterommet.

Men den klareste vinneren er Sylvi Listhaug, som allerede er ute av skyggenes dal etter å ha måttet gå av som justisminister.

Hva skal hun med venner når hun har politiske fiender som Abid Raja?

Hva mener du? Er det bra at Venstres Abid Raja varsler stadige kamper mot Frps Sylvi Listhaug, og kan det gå ut over samarbeidet på borgerlig side?