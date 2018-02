Tar innersvingen til likestilling

Rett før jul var jeg i en hyggelig middag med tidligere Høyre-statsråd Ansgar Gabrielsen. Der fortalte han om dramatikken og motstanden i eget parti mot forslaget om å innføre et krav om 40 prosent kvinner i styrene for landets største selskaper.

- Jeg er villig til å bruke alle midler jeg rår over for å tvinge frem full likestilling i bedriftene, sa Høyre-mannen i et oppsiktsvekkende intervju med Verdens Gang for temmelig nøyaktig 15 år siden.

Mot sterk motstand i eget parti fikk han som næringsminister gjennom den historiske loven, som fortsatt vekker internasjonal oppsikt. Selv mange år etter blir Ansgar Gabrielsen invitert til utenlandske konferanser for å fortelle om det historiske gjennombruddet.

For Gabrielsen var saken så viktig at han var villig til å risikere sin statsrådstilling for å få det vedtatt. Han tok fart, dundret i veggen med hodet først og fikk gjennomslag for det historiske prinsippet.

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland kommer også til å bli husket for sitt forslag om en tredeling av foreldrepermisjonen. Det står i Jeløya-plattformen, og blir etter alle solemerker gjennomført allerde i sommer.

Vedtaket er enkelt og selvfølgelig: 16 uker er øremerket for mor, normalt den første perioden etter fødselen. De 30 resterende ukene er delt 50/50. Bruker ikke far eller mor sin andel, så forkortes permisjonsperioden tilsvarende.

I likhet med Ansgar Gabrielsens reform er den tilnærmet gratis for samfunnet, men den kommer til å endre adferden til norske menn og skape varige endringer i kjønnsrollene i norske familier.

I rettferdighetens navn skal det sies at Arbeiderpartiet støtter begge reformene. - Vi er for og vil bidra til rask behandling!, skrev familiepolitisk talsperson Anette Tretterbergstuen (Ap) i en tekstmelding til Aftenposten.

Både Venstre og Arbeiderpartiet har tredeling av permisjonstiden programfestet. Også partiene på venstresiden støtter prinsippet, likeså Senterpartiet.

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti var i mot, men Høyre forandret mening etter at statistikk tydelig viser at menn tar den permisjonen de får øremerket - og ikke mer.

Reformen ble altså knesatt i regjeringserklæringen av Venstre og Høyre, sannsynligvis mot Fremskrittspartiets ønske. Det må være et tankekors for Kristelig Folkeparti at vedtaket neppe ville kommet hvis de var en del av regjeringen.

Det er bra at tredelingen innføres uten å utvide foreldrepermisjonen. 46 uker med full lønn er blant verdens mest generøse ordninger, og det er rimelig at familiene selv tar regningen hvis foreldrene ønsker enda lengre permisjon.

Selvsagt bør det være likestilling mellom kjønnene i styrene for de største selskapene, og selvsagt bør foreldrepermisjonen tredeles.

Hva mener du? Er en tredeling av foreldrepermisjonen et viktig tiltak, eller mener du at det må være fritt opp til familiene hvem som skal være hjemme?