Økonomibladet Kapital hadde i sin tid en vittig spalte kalt «Trofé og andre fe» der bladet latterliggjorde bedrifter og ledere som betalte dyrt for å vinne priser og motta troféer.

Nå har turen kommet til Oslo. Byen ble europeisk miljøhovedstad etter en kostbar søknadsrunde, og ble plukket ut foran byer som Arad, Funchal, Kamza og Wroclaw.

Les mer her: Expert panel for European Green Capital

Da EU-kommisjonen valgte Oslo, fløy byrådsleder Raymond Johansen og miljøbyråd Lan Marie Berg til Essen i Tyskland for å motta prisen, og ta på seg forpliktelsene til å være europeisk miljøhovedstad og gjennomføre kostbare tiltak i årene som kommer.

Oslo tar blant annet mål av seg til å bli en rollemodell for andre byer.

Det starter 4. januar: Miljøhovedstadsåret sparkes i gang med en spektakulær åpningsseremoni i Oslo sentrum, som det heter på kommunens hjemmeside.

Oslo just awarded European Green Capital Award for 2019 #EGCA2019 We invite everyone to help showcase future green solutions with Europe. pic.twitter.com/KhXDq6RTwg