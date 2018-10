Truer på livet, lever på trygd

Den norske islamisten Mohyeldeen Mohammad møtte ikke i retten da straffesaken mot ham skulle startet i Oslo mandag.

Nå er saken utsatt til 13. november, og i retten kom det frem at Mohammad trolig befinner seg i Marokko, der et mindre pengebeløp ble tatt ut for noen dager siden.

Det kom også frem i retten at Mohammad mottar ytelser fra NAV.

Den nye saken kommer på toppen av avsløringer om at Nav i en årrekke har betalt norsk trygd til rundt 2000 mennesker som er etterlyst fra norsk politi.

NAV var altså flinkere til å finne trygdemottakerne i utlandet og gi dem penger, enn norsk politi og rettsinstanser var til å få tak i dem.

Avsløringen førte til at NAV fikk sløseriprisen for 2018, og det er siden kommet nye lovregler for å tette dette smutthullet. Fra nå har NAV adgang til å stoppe trygden til folk som er straffet og etterlyst internasjonalt.

Det er hevet over tvil at Mohyeldeen Mohammad kom med alvorlige trusler og forulempet Venstres stortingsrepresentant Abid Raja gjennom tekstmeldinger og et Youtube-innslag.

Men han er ennå ikke dømt for saken, og Mohyeldeen Mohammads forsvarer Brynjar Meling sa til Nettvisen at hans klient ikke visste at saken var berammet, men at han leste det gjennom mediene.

I norsk rett kan man ikke bli dømt til fengselsstraff på mer enn ett års fengsel hvis man ikke er tilstede i rettssaken. Og så lenge man klarer å være på flukt, blir man heller ikke formelt straffet.

Mandag kveld fikk påtalemyndigheten en pågripelsesbegjæring fra Oslo tingrett, og statsadvokat Fredrik Gunnar Ranke opplyser til VG at Mohammad nå vil bli internasjonalt etterlyst. Et mulig problem er at Marokko ikke har utleveringsavtale med Norge.

Men gjennom den internasjonale etterlysningen blir det trolig uansett slutt på utbetalingene fra NAV. Det burde vært en selvfølge, men etter at NAV fikk Sløseriprisen for 2018, vedtok Stortinget en lovendring som åpner for å stanse trygdeutbetalinger til kriminelle som unndrar seg straffeforfølging eller soning.

Lovendringen betyr ikke at man mister sine trygderettigheter, men pengene blir satt inn på en sperret konto i Norge som Politiet har kontroll over. Dermed kan man ikke finansiere flukt med norsk trygd.

Det burde egentlig være en selvfølge.