Trump kan koste deg jobben og bedre lønn

Nå kryper den internasjonale handelskrigen nærmere Norge, og Donald Trump har satt i gang en destruktiv kamp som kan ødelegge for millioner av arbeidsplasser over hele verden.

DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland frykter konsekvensene av handelskonfliktene mellom USA og Kina og andre land.

- I vår rapport legger vi til grunn at konflikten mellom USA og Kina eksalerer videre i løpet av året, og i årene som kommer deretter, sier Haugland.

DNB venter at handelskrigene vil gå ut over både USA og Kina, og dempe veksten med 1-1,5 prosent. I tillegg venter banken at det også vil føre til rundt 0,5 prosent lavere vekst i Europa og Norge.

HANDELSKRIGEN FORTSETTER: DNB venter at handelskonflikten vil føre til lavere vekst i både USA, Kina og i andre land.

Hva blir konsekvensen?

Lavere vekst og høyere prisstigning i USA vil føre landet ut i en resesjon med høyere arbeidsledighet i 2020. Da vil arbeidsledigheten øke i Europa også.

Dersom DNB får rett i sin analyse av handelskrigen, så vil den ramme norske arbeidstakere. Store eksportbedrifter vil få problemer med å selge varene sine, og det blir dyrere å kjøpe varer fra utlandet.

Til alt hell er norsk økonomi i medgang, så den ødeleggende handelskrigen får ikke katastrofale følger. Men konsekvensene er altså negative også for norske arbeidstakere, ifølge DNB.

Det er deprimerende at en høyreorientert amerikanske president skulle være den som starter handelskriger og motarbeider det viktige arbeidet gjennom tiår for en fri verdenshandel.

Alle tjener på fri handel hvor hvert land produserer det de har best forutsetninger for. Norge selger bildeler til Europa, men importerer biler og forbrukerelektronikk. Hvis alle land skal være selvforsynte med alle varer, så taper alle. Bare se på Nord-Korea.

Dette er spesielt viktig for Norge, som er en liten, men åpen økonomi. Vi har dratt stor nytte av å selge varene våre uhindret på verdensmarkedet, samtidig som vi har kunne importere billige varer.

Norge er dessuten et land Donald Trump har lite å sutre over. Til nå i år har fastlands-Norge en negativ handelsbalanse på 152,4 milliarder kroner. Vi er altså en god kunde av de fleste, også USA.

GOD KUNDE: Norge har vært en god kunde av USA. I fjor hadde vi et handelsunderskudd på nær 16 milliarder kroner.

I møtet med Donald Trumps ødeleggende handelskriger må Norge alliere seg med resten av Europa. I beste fall vil det skjerme oss fra krigen mellom Kina og USA, men handelskriger har mye til felles med andre kriger - de er lette å starte og vanskelig å avslutte.

