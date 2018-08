Ubrukelig paradegate til en milliard kroner

Normalt kan politikere skylde på forgjengerne og historien når de har ansvar for bygater som ikke fungerer.

I Oslo er det ingen slike unnskyldninger.

Dronning Eufemias gate ble bygget «fra bunnen» og er 43,5 meter bred. Likevel har arkitekter, veimyndigheter og politikerne laget et monster som ikke bare er helt ubrukelig, men også direkte livsfarlig.

Her er noen smakebiter fra galskapen:

■ I flere år har halvparten av veien ligget brakk i påvente på trikken som skulle komme om noen år.

■ Resten - som altså er hovedveien ut fra Oslo S mot sør/øst er delt mellom busser, biler og syklister.

■ Utrolig nok er sykkelfeltet tegnet over busstoppet, slik at alle syklistene tvinges ut i den trange trafikken.

I tillegg er den nye gaten ubrukelig for god trafikkflyt. Gaten er tegnet slik at bilene som skal sørover og ut av byen, må krysse kollektivfeltet på noen få hektiske meter vei. Det skaper et daglig kaos.

Konklusjon: Dronning Eufemias gate er konstruert for ulykker og farlige situasjoner, og skaper daglig konflikter mellom sykler, busser og biler.

Nå foreslår Miljøpartiet De Grønnes byråd Hanna Marcussen å stenge gaten for biler: - Skal Dronning Eufemias gate bli trygg, må bilene bort, sier hun til Aftenposten.

Det er en lettvint og dårlig løsning, som ikke løser problemet, men skyver planleggingsfiaskoen under teppet.

Det er en lettvint og dårlig løsning, som ikke løser problemet, men skyver planleggingsfiaskoen under teppet. Man bygger ikke vei til nesten en milliard, for i neste omgang si at veien ikke skal brukes for en stor trafikantgruppe.

Nettavisen har nøstet i hvem som har ansvar for milliardfiaskoen, og der støter vi på klassisk ansvarsunndragelse hvor alle peker på alle. Det som er sikkert, er at planleggingen av fiaskoen skjedde før det rødgrønne byrådet, og dermed under de borgerlige forgjengerne.

Ansvaret for at Dronning Eufemia ble elendig planlagt ligger altså på de borgerlige, mens dagens byråd må ta ansvar for at dette har fått pågå de siste tre årene uten at noe er gjort for å løse problemene.

Uansett må Oslo kommune nå legge alle kort på bordet og anstrenge seg for å undersøke hvordan planleggingsfadesen kunne skje. Uten en slik gjenomgåelse, vil man heller ikke lære av feilene. Byens innbyggere må være trygg på at noe slikt ikke skjer igjen.

Så er det ingen vei utenom å gå tilbake til tegnebrettet og utrede hvordan paradegaten kan fungere for både gående, syklister, kollektivtransport og privatbiler. For en gangs skyld er det plass nok til alle. En mulig løsning er å føre all kollektivtransport til trikketraseen.

«Løsningen» med å fjerne en trafikantgruppe er for lettvint, men passer nok godt for politikere og byråkrater som har dummet seg ut.

Hva mener du? Er det akseptabelt at en ny gate til nesten en milliard kroner viser seg å være en fiasko? Og er det en god løsning å fjerne bilene?