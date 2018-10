Umulig å være skråsikker på hva KrFs velgere vil

Det sies at det finnes tre typer løgn - nemlig løgn, forbannet løgn og statistikk.

Akkurat nå foregår en heftig debatt om meningsmålinger, og det er ikke så rart:

■ Ifølge en VG-måling ønsker rundt 75 prosent av KrFs velgere at partiet skal gå inn i en Jonas Gahr Støre-regjering.

■ Samtidig sier en måling TV 2 har gjennomført at 70 prosent av KrFs velgere mener at partiet er borgerlig.

■ Og som det ikke er nok: NRKs måling sier at 51 prosent av KrFs velgere foretrekker Erna Solberg fremfor Jonas Gahr Støre (36 prosent).

Det sikreste man kan slutte ut av disse målingene er at det er relativt stor usikkerhet om hva Kristelig Folkepartis velgere egentlig vil.

Tilbake til VGs meningsmåling. Der er er altså utgangspunktet er at 48 KrF-velgere er spurt og 36 peker (75 prosent) på Erna Solberg. VG slo saken opp med tittelen «Sjokkmåling for høyresiden: KrF-velgere vil ha Støre-regjering».

I en blogg kritiserer jeg metoden fordi jeg mener at utvalget er for lite og usikkert til å slå fast noe skråsikkert.

Jeg fikk motbør fra statsvitenskap-nestorer som Bernt Aardal og Ottar Hellevik, og stryk fra faktasjekkerne på nettstedet Faktisk.no.

Etter at KrF-leder Knut Arild Hareide tok til orde for et regjeringssamarbeid med Ap og Sp, har KrF fått mye medieomtale. Partiet er splittet mellom dem som er enige med Hareide, og dem som heller vil forhandle med Høyre, Frp og Venstre. En artikkel i VG med tittelen "Sjokkmåling for høyresiden: KrF-velgere vil ha Støre-regjering" har vekket oppsikt.

- Statistiske tester viser at avstanden mellom dem som ønsker KrF inn i en Støre-ledet regjering og dem som vil ha partiet inn i en Solberg-ledet regjering, er så stor at forskjellen ikke kan være tilfeldig. Dermed har VG dekning for tittelen sin, mens Stavrum ikke har det, skriver Faktisk.no





- Målingen viser at flertallet av KrF-velgerne uansett peker mot Støre. Det betyr ikke nødvendigvis at 75 prosent er sant med to streker under, sier daglig leder Thor Gaard Olaussen i Respons Analyse, som gjennomførte målingen, til VG





I normal statistisk teori vil svarene fra et tilfeldig utvalg på 48 personer med 95 prosent sannsynlighet gi et såkalt konfidensintervall på +/- 14 prosent.

Hvis vi legger til grunn at utvalget er tilfeldig og representativt (jeg tviler fortsatt) så er det undersøkelsen faktisk sier at det med 95 prosents sannsynlighet er slik at 61 til 89 prosent av KrF-velgerne støtter Jonas Gahr Støre.



Anslaget er altså usikkert, og det er 1/20 sjanse for at det er feil.



Denne usikkerheten er det ingen som bestrider.







Matematikk-professor Jan Ubøe ved Norges Handelshøyskole er skeptisk til gjengivelsen av undersøkelsen i VG. Han er forfatter av en av landets mest solgte lærebøker i statistikk, som også er utgitt på engelsk av det internasjonale lærebokforlaget Springer.





SKEPTISK: Matematikk-professor Jan Ubøe ved Norges Handelshøyskole er skeptisk til VG-undersøkelsen, og mener den kan være en såkalt falsk positiv. Nå har Ubøe skrevet en kort analyse av saken publisert her på Nettavisen:

- Mange meningsmålinger blir gjort i løpet av ett år, og det ligger i sakens natur at noen av dem vil bomme i vesentlig grad. Tar vi hensyn til de andre undersøkelsene, er det nærliggende å tro at resultatet fra Respons Analyse kan være en falsk positiv i den forstand at andelen ligger utenfor et 95 % konfidensintervall, skriver matematikk-professoren. Les saken her: Jan Ubøe, professor i matematikk NHH: Falske positiver



BESTSELGER: Matematikk-professor Jan Ubøe har skrevet en av landets mest solgte lærebøker i statistikk.

- Falske positiver er et stort og økende problem i forskning og formidling. Problemet er at nyhetsbildet systematisk søker det spesielle og uventede, og det gjør at falske positiver blir sterkt overrepresentert blant publiserte resultater. Løsningen er å se mange undersøkelser i sammenheng, og det virker som ekspertene har glemt dette i denne saken, skriver Jan Ubøe.

Etter denne runden, der altså forskjellige professor har ulike meninger, er det sikreste man kan konkludere med at det er stor usikkerhet om hva Kristelig Folkepartis velgere egentlig vil.

De samme svakhetene gjelder alle målingene.

Men skal vi tro på alle målingene, ser det altså ut som om KrFs velgere stemmer på et parti de mener er borgerlig, ønsker Erna Solberg som statsminister, men støtter å gå inn i en Jonas Gahr Støre-regjering.

Så da er det ikke så merkelig at hele partiledelsen også peker i alle retninger.

Hva mener du? Bør Kristelig Folkeparti fortsatt sitte på gjerdet, eller falle ned på enten venstresiden eller på borgerlig side?